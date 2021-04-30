Про це повідомляє російське агентство РИА Новости.

До “списку винуватців” потрапили п’ятий та перший президенти України, а також лідер кримськотатарського народу. Їх звинуватити у транспортній, продовольчій, енергетичній та водній блокаді Криму.

Список “винуватців блокади Криму”:

  • Петро Порошенко, п’ятий президент України;
  • Леонід Кравчук, перший президент України;
  • Мустафа Джемілєв, лідер кримськотатарського народу, депутат Верховної Ради;
  • Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу, колишній депутат Верховної Ради;
  • Ленур Іслямов, бізнесмен;
  • Андрій Сенченко, колишній депутат Верховної Ради;
  • Борис Бабін, колишній представник президента України в АР Крим;
  • Віталій Сташук, колишній депутат Верховної Ради;
  • Ігор Луценко, колишній депутат Верховної Ради;
  • Володимир Парасюк, колишній депутат Верховної Ради;
  • Андрій Путілов, колишній голова Херсонської ОДА;
  • Олександр Воробйов, колишній голова Генічеської РДА.

Член окупаційного парламенту Криму Сергій Трофімов заявив, що “ці злочинні діяння є нічим іншим як геноцидом щодо громадян РФ, які проживають в Криму”.

“Вчинені ними діяння підпадають під такі статті Кримінального кодексу як “сприяння, публічні заклики та виправдання терористичної діяльності”, “організація терористичного угрупування й участь в ньому”, “організація діяльності терористичної організації”, “диверсія”, “екоцид”, “акт міжнародного тероризму “. Всі особи, винні у вчиненні цих дій відносно кримчан, повинні понести заслужене покарання”, – заявив Трофімов.

Зазначимо, що Україна забезпечувала 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал. Однак після анексії постачання припинилося.

  • Раніше перший президент України, голова української делегації в Тристоронній контактній групі на переговорах по Донбасу Леонід Кравчук допустив можливість подачі води для жителів незаконно анексованого Криму у разі “гуманітарної катастрофи”.
  • Своєю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошував, що в незаконно анексованому Росією Криму немає гуманітарної кризи з водою.
  • Секретар РНБО Олексій Данілов також заявляв, що жителі в окупованому Росією Криму забезпечені питною водою, а проблеми відчуває промисловість окупантів.