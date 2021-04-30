Про це повідомляє російське агентство РИА Новости.
До “списку винуватців” потрапили п’ятий та перший президенти України, а також лідер кримськотатарського народу. Їх звинуватити у транспортній, продовольчій, енергетичній та водній блокаді Криму.
Список “винуватців блокади Криму”:
- Петро Порошенко, п’ятий президент України;
- Леонід Кравчук, перший президент України;
- Мустафа Джемілєв, лідер кримськотатарського народу, депутат Верховної Ради;
- Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу, колишній депутат Верховної Ради;
- Ленур Іслямов, бізнесмен;
- Андрій Сенченко, колишній депутат Верховної Ради;
- Борис Бабін, колишній представник президента України в АР Крим;
- Віталій Сташук, колишній депутат Верховної Ради;
- Ігор Луценко, колишній депутат Верховної Ради;
- Володимир Парасюк, колишній депутат Верховної Ради;
- Андрій Путілов, колишній голова Херсонської ОДА;
- Олександр Воробйов, колишній голова Генічеської РДА.
Член окупаційного парламенту Криму Сергій Трофімов заявив, що “ці злочинні діяння є нічим іншим як геноцидом щодо громадян РФ, які проживають в Криму”.
“Вчинені ними діяння підпадають під такі статті Кримінального кодексу як “сприяння, публічні заклики та виправдання терористичної діяльності”, “організація терористичного угрупування й участь в ньому”, “організація діяльності терористичної організації”, “диверсія”, “екоцид”, “акт міжнародного тероризму “. Всі особи, винні у вчиненні цих дій відносно кримчан, повинні понести заслужене покарання”, – заявив Трофімов.
Зазначимо, що Україна забезпечувала 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал. Однак після анексії постачання припинилося.
- Раніше перший президент України, голова української делегації в Тристоронній контактній групі на переговорах по Донбасу Леонід Кравчук допустив можливість подачі води для жителів незаконно анексованого Криму у разі “гуманітарної катастрофи”.
- Своєю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошував, що в незаконно анексованому Росією Криму немає гуманітарної кризи з водою.
- Секретар РНБО Олексій Данілов також заявляв, що жителі в окупованому Росією Криму забезпечені питною водою, а проблеми відчуває промисловість окупантів.