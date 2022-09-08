На тимчасово окупованих територіях росіяни не готуватимуть до опалювального сезону будинки в Сєвєродонецьку, Лисичанську, Кремінній та Рубіжному.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

“Про відповідні “досягнення” відзвітували у так званому “міністерстві будівництва та ЖКГ ЛНР”. Мовляв, комунальники підготували до опалювального сезону 91,5 % багатоквартирних житлових будинків Луганщини”, — написав Гайдай.

Втім, будинки в Кремінній, Лисичанську, Сєвєродонецьку та Рубіжному, як пояснює окупаційна “влада”, до розрахункової кількості запланованих не входять. Тобто з 10 579 багатоповерхівок до опалювального сезону готові 9 678, за виключенням названих вище чотирьох міст.

За словами голови ОВА, у росіян за 3-4 тижні до початку подачі теплоносія не підготовлено жодного багатоквартирного будинку із понад 2 50: “Так, багато із них пошкоджено чи зруйновано самими росіянами”, — додав Сергій Гайдай.

Водночас навіть вцілілі “ніхто не збирається готувати до зими”, як і підприємства теплопостачання цих міст та системи централізованого опалення.