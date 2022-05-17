Маріупольська окупаційна влада планує передати місто під командування "кадирівців". Таке рішення, ймовірно, ухвалили через те, що Маріуполь "виявився занадто недружнім і націоналістичним".

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

“Наші джерела з оточення Іващенка повідомляли про “шефство” від Чечні. Через те, що Маріуполь виявився занадто недружнім та націоналістичним. Тому для залякування та придушення спротиву планується віддати місто кадирівцям. З портом та правом на мародерство”, — зазначив Андрющенко.

Він зауважив, що 17 травня у місті вперше відбулася так звана “робоча зустріч” за участю тимчасової окупаційної влади, депутата парламенту РФ, який був “куратором” окупації Маріуполя з 2014 року, та окупантами з Чечні.