Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.
“Наші джерела з оточення Іващенка повідомляли про “шефство” від Чечні. Через те, що Маріуполь виявився занадто недружнім та націоналістичним. Тому для залякування та придушення спротиву планується віддати місто кадирівцям. З портом та правом на мародерство”, — зазначив Андрющенко.
Він зауважив, що 17 травня у місті вперше відбулася так звана “робоча зустріч” за участю тимчасової окупаційної влади, депутата парламенту РФ, який був “куратором” окупації Маріуполя з 2014 року, та окупантами з Чечні.
“Обговорювали плани з “відновлення Маріуполя”. Кадирівці поводились як господарі, та сам графік зустрічі скоріше нагадував оцінку та інвентаризацію того, що залишилось” , — написав радник мера.
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