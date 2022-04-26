Окупаційна влада «Придністров’я» звинувачує Україну в обстрілах, а ЗСУ – у розсиланні СМС місцевим

Самопроголошений президент регіону під назвою "Придністров'я" Вадим Красносельський заявив, що джерелом атак на територію так званої республіки є Україна. Також місцеві отримують СМС-повідомлення від мовбито Збройних сил України.

Про це повідомляють #Букви.

25 та 26 квітня 2022 року в “республіці Придністров’я” (територія Молдови) зафіксували вибухи біля будівлі Міністерства держбезпеки, на території радіоцентру у селищі Маяк та у військовій частині в Парканах.

“Сліди цих атак ведуть в Україну”, – цитує російське видання ТАСС самозваного президента регіону Вадима Красносельського.

Він звинувачує українські бойові групи, які мовбито проникли на територію так званої республіки та влаштували провокації.

“Я припускаю, що ті, хто організував цей напад, мають на меті втягнути Придністров’я у конфлікт”, – додав Красносельський.

На переконання Головного управління розвідки України, Росія планує ракетний удар по території “Придністров’я” з жертвами серед мирних жителів.

Жителі невизнаної “Придністровської молдавської республіки” отримують СМС від імені начебто Збройних сил та спецслужб України. В них міститься попередження про “ракетний та артилерійський” удари по території “ПМР”.