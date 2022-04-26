Окупаційна влада «Придністров’я» звинувачує Україну в обстрілах, а ЗСУ – у розсиланні СМС місцевим

Про це повідомляють #Букви.
25 та 26 квітня 2022 року в “республіці Придністров’я” (територія Молдови) зафіксували вибухи біля будівлі Міністерства держбезпеки, на території радіоцентру у селищі Маяк та у військовій частині в Парканах.
“Сліди цих атак ведуть в Україну”, – цитує російське видання ТАСС самозваного президента регіону Вадима Красносельського.
Він звинувачує українські бойові групи, які мовбито проникли на територію так званої республіки та влаштували провокації.
“Я припускаю, що ті, хто організував цей напад, мають на меті втягнути Придністров’я у конфлікт”, – додав Красносельський.
На переконання Головного управління розвідки України, Росія планує ракетний удар по території “Придністров’я” з жертвами серед мирних жителів.
Жителі невизнаної “Придністровської молдавської республіки” отримують СМС від імені начебто Збройних сил та спецслужб України. В них міститься попередження про “ракетний та артилерійський” удари по території “ПМР”.
- Нагадаємо, Рада національної безпеки та оборони України назвала три причини, чому у невизнаному Придністров’ї посилилися провокації. Одна з них полягає у тому, аби відвернути увагу від Маріуполя та геноциду, який відбувається у місті.
- 25 квітня близько 17:45 у столиці невизнаної “Придністровської Молдавської республіки” (ПМР) прогриміла серія вибухів. Вони відбулись у приміщенні, де розташовані офіси місцевого “Міністерства державної безпеки” та філіалу російської “Федеральної служби безпеки” в ПМР.
- Нещодавно у російському міністерстві оборони заявили, що однієї із цілей “спецоперації” РФ в Україні є встановлення коридору до Придністров’я, де нібито зафіксовано “утиски російськомовних”.
- На такі заяви Росії у Молодові відповіли “глибоким занепокоєнням”.
- Також 26 квітня окупанти завдали ракетного удару по мосту в Одеській області.Постраждала споруда через Дністровський лиман із Білгород-Дністровського.