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Окупаційна влада відмовила делегації МАГАТЕ у спецперепустках на ЗАЕС

Так звана "окупаційна влада" Запорізької області відмовила місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) у спецперепустках. Делегація має пройти пункти КПП.

Середа, 31 серпня 2022, 14:59
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Про це повідомило прокремлівське “РБК“.

За словами так званого “голови тимчасової адміністрації” Запорізької області Євгена Балицького, місія МАГАТЕ перебувала в черзі на лінії зіткнення для переходу на підконтрольну російським військовим територію.

“Поки що на нашій території цієї місії немає, вони стоять десь у черзі [з боку Запоріжжя]. Нас просили прискорити, я сказав, що ні, нехай стоять як усі в черзі, подивляться на непідконтрольні поки що нам території, нехай поговорять у чергах з людьми”, — сказав він.

Він додав, що нині колона перебуває у черзі на “приблизно 1000-1500 машин”.

Делегація вирушила з Києва до Запорізької атомної електростанції сьогодні. Візит на ЗАЕС триватиме 4 дні. До місії увійшли експерти із Польщі, Литви, Сербії, Китаю, Албанії, Франції, Італії, Йорданії, Мексики та Північної Македонії.

Теги: ЗАЕС, Запорізька АЕС, Запорізька область, МАГАТЕ, місія МАГАТЕ, російсько-українська війна, ядерна небезпека

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