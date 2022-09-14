Окупаційні «поліціянти» в Херсоні звільняються через через «загострення ситуації в області»

Про це “Укрінформу” повідомило поінформоване джерело у правоохоронних органах.
У такий спосіб, за словами співрозмовника агенції, на тлі активності ЗСУ на Херсонському напрямку суттєво збільшилася кількість рапортів на звільнення у росіян, аргументують вони це “нездатністю керівництва забезпечити належні умови роботи”.
“Зокрема, такий рапорт подав Ростислав Малиновський – зрадник із Херсона, який вступив до так званого “Головного управління МВС у Херсонській області”, якого встановила СБУ”, — пише агенція. Зазначається, що він відмовляється від посади “заступника начальника управління карного розшуку – начальника відділу розкриття злочинів проти особи” та просить розірвати контракт “у зв’язку із загостренням ситуації в Херсонській області”.
Ще один “поліціянт” із захопленої Херсонської області просить повернути його на попереднє місце служби до Санкт-Петербурга
“Так, згідно з рапортом, Меттус Д. А., призначений на посаду “оперуповноваженого Суворовського міського відділу поліції ГУ МВС Росії по Херсонській області”, хоче на колишнє місце служби нібито “у зв’язку з відсутністю забезпечення житлом та належного рівня матеріального забезпечення” в Херсоні”, — йдеться в повідомленні.
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