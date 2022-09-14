російсько-українська війна
14:47 У Харківській області затримали військового РФ, якого окупанти забули «забрати» під час відступу
14:38 Зеленський відвідав деокупований від росіян Ізюм
14:37 Найбільш відстежуваний в історії: 4,79 мільйона осіб слідкували за останнім польотом королеви Єлизавети II
14:21 У Донецькій області відновили електропостачання майже для 3 тисяч родин
14:20 Окупаційні «поліціянти» в Херсоні звільняються через через «загострення ситуації в області»
14:02 На Прикарпатті у віці 102 років померла підпільниця ОУН Катерина Данів-Гаврилів
14:01 14 вересня між Вірменією та Азербайджаном відновились бойові дії: напередодні внаслідок конфлікту загинула майже сотня військових
13:49 «Жили як свині. Там, де не було людей, усе розікрали»: мешканець Ізюму розповів про поведінку окупантів
13:38 Папа Римський прозоро розкритикував патріарха РПЦ Кирила за пропаганду війни
13:15 У Росії масово скасовують заплановані відрядження військових на війну проти України — розвідка
13:01 Українська дизайнерка розпочала шоу на New York Fashion Week з хвилини мовчання
12:55 У Великій Британії близько 5 тисяч українських військових вже пройшли підготовку – Генштаб
12:26 Успішний контрнаступ України не здивував союзників і партнерів — прессекретар Пентагону
12:23 Петиція про скасування «реорганізації» Довженко-Центру набрала 25 000 підписів
11:43 У Луганській області російські військові відключили мобільний інтернет
11:18 Уряд виділив 400 млн гривень на відновлення інфраструктури Харківської області
11:08 384 дитини загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні
10:51 Окупанти сьогодні можуть завдати ударів по тепло- та енергостанціях Миколаєва – Кім
10:28 Джо Байден прокоментував успішний контрнаступ ЗСУ
10:25 У Запоріжжі СБУ затримала агентку ФСБ з позивним «007»
09:57 Київські школярі, які перемагають в олімпіадах та конкурсах, отримуватимуть стипендію
09:36 «Найближчими днями»: у Білому домі анонсували черговий пакет військової допомоги Україні
09:33 Українські військові проходитимуть вишкіл на території Данії
08:55 Дніпропетровщина: росіяни випустили 75 снарядів по Нікопольському району
08:44 Росія все частіше отримує зброю від інших підсанкційних держав, оскільки власні запаси РФ зменшуються – британська розвідка
08:32 Росіяни посилили так зване «патріотичне виховання» у школах Криму
08:13 Вночі окупанти масовано обстріляли Миколаїв — мер
07:53 Російські окупанти влаштували у Балаклії катувальні концтабори
07:30 14 вересня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети
07:19 У низці українських регіонів сьогодні випадуть дощі: прогноз погоди на 14 вересня
00:54 Верещук закликала громадян РФ залишити окуповані території та заявила про покарання для російських вчителів
00:27 У Балаклії та Граковому вже почалася видача пенсій одразу за п’ять місяців – Зеленський

Окупаційні «поліціянти» в Херсоні звільняються через через «загострення ситуації в області»

У Херсоні масово пишуть рапорти про відставку призначені російськими загарбниками так звані співробітники "поліції", аргументують вони це "нездатністю керівництва забезпечити належні умови роботи" та "у зв'язку із загостренням ситуації в Херсонській області".

Середа, 14 вересня 2022, 14:20
Підтримати

Про це “Укрінформу” повідомило поінформоване джерело у правоохоронних органах.

У такий спосіб, за словами співрозмовника агенції, на тлі активності ЗСУ на Херсонському напрямку суттєво збільшилася кількість рапортів на звільнення у росіян, аргументують вони це “нездатністю керівництва забезпечити належні умови роботи”.

“Зокрема, такий рапорт подав Ростислав Малиновський – зрадник із Херсона, який вступив до так званого “Головного управління МВС у Херсонській області”, якого встановила СБУ”, — пише агенція. Зазначається, що він відмовляється від посади “заступника начальника управління карного розшуку – начальника відділу розкриття злочинів проти особи” та просить розірвати контракт “у зв’язку із загостренням ситуації в Херсонській області”.

Ще один “поліціянт” із захопленої Херсонської області просить повернути його на попереднє місце служби до Санкт-Петербурга

“Так, згідно з рапортом, Меттус Д. А., призначений на посаду “оперуповноваженого Суворовського міського відділу поліції ГУ МВС Росії по Херсонській області”, хоче на колишнє місце служби нібито “у зв’язку з відсутністю забезпечення житлом та належного рівня матеріального забезпечення” в Херсоні”, — йдеться в повідомленні.

Теги: війна, Колаборанти, окупаційна влада, окупація, поліціянти, російська агресія, російсько-українська війна

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook