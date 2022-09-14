Окупаційні «поліціянти» в Херсоні звільняються через «загострення ситуації в області»

У Херсоні масово пишуть рапорти про відставку призначені російськими загарбниками так звані співробітники "поліції", Аргументують вони це "нездатністю керівництва забезпечити належні умови роботи" та "у зв'язку із загостренням ситуації в Херсонській області".

Про це “Укрінформу” повідомило поінформоване джерело у правоохоронних органах.

У такий спосіб, за словами співрозмовника агенції, на тлі активності ЗСУ на Херсонському напрямку суттєво збільшилася кількість рапортів на звільнення у росіян, аргументують вони це “нездатністю керівництва забезпечити належні умови роботи”.

“Зокрема, такий рапорт подав Ростислав Малиновський – зрадник із Херсона, який вступив до так званого “Головного управління МВС у Херсонській області”, особу якого встановила СБУ”, — пише агенція. Зазначається, що він відмовляється від посади “заступника начальника управління карного розшуку – начальника відділу розкриття злочинів проти особи” та просить розірвати контракт “у зв’язку із загостренням ситуації в Херсонській області”.

Ще один “поліціянт” із захопленої Херсонської області просить повернути його на попереднє місце служби до Санкт-Петербурга.