Про це йдеться у пресслужбі штабу ООС у Facebook.
Зазначається, що сьогодні під обстрілами російських окупантів опинилися позиції ЗСУ біля таких населених пунктів:
- Новотошківське (п’ять обстрілів) – з БМ-21 “Град”, артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм
- Золоте – з артилерії калібру 122 мм
- Попасна (два обстріли) – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм
- Південне (сім обстрілів) – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї
- Піски (чотири обстріли) – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, БпЛА з застосуванням ВОГ-17
- Світлодарськ (чотири обстріли) – з мінометів калібру 120 мм, реактивних піхотних вогнеметів “Джміль”
- Богданівка (чотирнадцять обстрілів) – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм 82 мм, БМП-1
- Маріуполь (сім обстрілів) – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових та ручних гранатометів, БМП-1, великокаліберних кулеметів
- Станиця Луганська – з артилерії калібру 122 мм
- Щастя (три обстріли) – з БМ-21 “Град”, мінометів калібру 120 мм та 82 мм
- Авдіївка (чотири обстріли) – з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї
- Мар’їнка (п’ять обстрілів) – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів
- Гранітне – з протитанкових ракетних комплексів
Унаслідок ворожих обстрілів було смертельно поранено одного українського захисника. Ще один отримав бойове травмування.
- Нагадаємо, окупаційні війська вкотре відкрили вогонь по населених пунктах підконтрольної Україні частині Донбасу. Цього разу бойовики обстріляли дитячий садок у Зеленопіллі. Також під вогнем опинилася Миколаївка, внаслідок чого поранення отримала мирна мешканка: ворожий снаряд прилетів просто в будинок.