Про це йдеться у пресслужбі штабу ООС у Facebook.

Зазначається, що сьогодні під обстрілами російських окупантів опинилися позиції ЗСУ біля таких населених пунктів:

  • Новотошківське (п’ять обстрілів) – з БМ-21 “Град”, артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм
  • Золоте – з артилерії калібру 122 мм
  • Попасна (два обстріли) – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм
  • Південне (сім обстрілів) – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї
  • Піски (чотири обстріли) – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, БпЛА з застосуванням ВОГ-17
  • Світлодарськ (чотири обстріли) – з мінометів калібру 120 мм, реактивних піхотних вогнеметів “Джміль”
  • Богданівка (чотирнадцять обстрілів) – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм 82 мм, БМП-1
  • Маріуполь (сім обстрілів) – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових та ручних гранатометів, БМП-1, великокаліберних кулеметів
  • Станиця Луганська – з артилерії калібру 122 мм
  • Щастя (три обстріли) – з БМ-21 “Град”, мінометів калібру 120 мм та 82 мм
  • Авдіївка (чотири обстріли) – з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї
  • Мар’їнка (п’ять обстрілів) – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів
  • Гранітне – з протитанкових ракетних комплексів

Унаслідок ворожих обстрілів було смертельно поранено одного українського захисника. Ще один отримав бойове травмування.