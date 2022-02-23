За даними штабу операції Об'єднаних сил (ООС), станом на 17 годину 23 лютого на Донбасі зафіксовано 59 ворожих обстрілів, із яких 54 - із важкого озброєння.

Про це йдеться у пресслужбі штабу ООС у Facebook.

Зазначається, що сьогодні під обстрілами російських окупантів опинилися позиції ЗСУ біля таких населених пунктів:

Новотошківське (п’ять обстрілів) – з БМ-21 “Град”, артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм

Золоте – з артилерії калібру 122 мм

Попасна (два обстріли) – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм

Південне (сім обстрілів) – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

Піски (чотири обстріли) – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, БпЛА з застосуванням ВОГ-17

Світлодарськ (чотири обстріли) – з мінометів калібру 120 мм, реактивних піхотних вогнеметів “Джміль”

Богданівка (чотирнадцять обстрілів) – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм 82 мм, БМП-1

Маріуполь (сім обстрілів) – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових та ручних гранатометів, БМП-1, великокаліберних кулеметів

Станиця Луганська – з артилерії калібру 122 мм

Щастя (три обстріли) – з БМ-21 “Град”, мінометів калібру 120 мм та 82 мм

Авдіївка (чотири обстріли) – з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї

Мар’їнка (п’ять обстрілів) – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів

Гранітне – з протитанкових ракетних комплексів

Унаслідок ворожих обстрілів було смертельно поранено одного українського захисника. Ще один отримав бойове травмування.