Про це йдеться у дописі пресслужби ДПСУ.

За даними прикордонників, російські окупаційні війська застосовують проти українських військових бойову авіацію.

Також росіяни продовжують обстріли корабельним озброєнням.

Прикордонники та Збройні сили України тримають оборону.