Про це йдеться у дописі пресслужби ДПСУ.
За даними прикордонників, російські окупаційні війська застосовують проти українських військових бойову авіацію.
Також росіяни продовжують обстріли корабельним озброєнням.
Прикордонники та Збройні сили України тримають оборону.
- Нагадаємо, о 5 ранку 24 лютого Російська Федерація оголосила Україні війну.
- Російські окупанти, наштовхнувшись на тотальний спротив українських захисників, почали здаватись в полон.
- Під час нападу Росії на Україну важливо дотримуватися коротких інструкцій, які можуть врятувати життя. Серед них – поради щодо правил поведінки під час артилерійських обстрілів системами залпового вогню, артобстрілів та стрілецької зброї.