Так званий "очільник" Криму Сергій Аксьонов пригрозив кримінальною відповідальністю жителям тимчасово окупованого півострова, якщо вони будуть скандувати українські гасла або слухати українську музику.

Відповідне відеозвернення Аксьонова опублікувало російське пропагандистське ЗМІ РИА Новости.

У відеозверненні він заявив, що у випадку встановлення факту публічного скандування українських гасел чи “спів пісень, особливо націоналістичних гімнів” під час проведення так званої “спецоперації”, винуватців покарають відповідно до кримінального провадження.

Аксьонов наголосив, що покаранню підлягатимуть як учасники, так і організатори “цих процесів”.

“Я доручив по кожному такому факту, а вони в мережі з’являються регулярно, зокрема у межах оперативної інформації, встановити всіх учасників цього заходу, на кадрах якого видно, що співають націоналістичні гімни”, – сказав він.

За словами Аксьонова, покарання за таке правопорушення передбачає кримінальну відповідальність, звільнення з посад та припинення ведення бізнесу на території півострова.

Він додав, що люди, які виконують українські пісні, “поводять себе як зрадники”, та порадив кримчанам подумати, “що зроблять націоналісти, якщо українці слухатимуть гімн РФ чи пісні російських виконавців”. На думку Аксьонова, його реакція на українську музику у Криму – набагато “м’якша”, аніж була б реакція “націоналістів” на російську музику в Україні.

Аксьонов резюмував, що кримчани, які підтримують”київський режим”, на його думку, повинні виїхати на підконтрольну Україні територію.

Варто зауважити, що погрози Аксьонова з’явились після того, як у мережі розповсюдили відео з весілля у Бахчисараї, де гості танцювали під пісню “Червона калина”. Це викликало обурення у проросійсько налаштованих жителів.