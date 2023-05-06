Окупаційна "адміністрація" Криму заявила, що над півостровом було збито українку балістичну ракету.

Про це повідомив окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов у Telegram.

“Над Республікою Крим силами ППО збито балістичну ракету, запущену українським ОТРК “Гром-2″. Руйнувань та постраждалих немає. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації”, — йдеться в повідомленні.

Оперативно-тактичний ракетний комплекс “Грім-2” розробляли конструкторським бюро “Південне”. Так, в оборонний бюджет 2022 року заклали додаткові кошти, аби відновити роботу над ОТРК.

Зауважимо, що наприкінці березня 2023 року росіяни вже заявляли про застосування ракетного комплексу, проте доказів не надали.

Станом на час публікації новини офіційних підтверджень словам Аксьонова з боку української сторони немає.