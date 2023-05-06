Про це повідомив окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов у Telegram.
“Над Республікою Крим силами ППО збито балістичну ракету, запущену українським ОТРК “Гром-2″. Руйнувань та постраждалих немає. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації”, — йдеться в повідомленні.
Оперативно-тактичний ракетний комплекс “Грім-2” розробляли конструкторським бюро “Південне”. Так, в оборонний бюджет 2022 року заклали додаткові кошти, аби відновити роботу над ОТРК.
Зауважимо, що наприкінці березня 2023 року росіяни вже заявляли про застосування ракетного комплексу, проте доказів не надали.
Станом на час публікації новини офіційних підтверджень словам Аксьонова з боку української сторони немає.
- Після окупації Росією Кримського півострова на його територію прибуло понад пів мільйона громадян РФ. Втім, всі вони знаходяться там незаконно, адже не переїжджали через українські КПВВ або прострочити терміни перебування. Тому, після деокупації Криму Україна має відправити їх назад.
- Російські окупанти “націоналізували” та виставили на продаж 700 підприємств у тимчасово окупованому Криму.
- У тимчасово окупованому Криму підлітка оштрафували на 40 тисяч рублів через фразу “Ми за Україну”. Учня 11 класу затримали та звинуватили у дискредитації ЗС РФ.