Джерело: Twitter міноборони Великої Британії
За останні 20 років у Росії, окрім регулярної армії, з’явилась велика кількість воєнізованих формувань.
Їхня кількість почала різко зростати після вторгнення Росії в Україні і важливу роль ці формування відіграють у тимчасово окупованому Криму.
Окупаційний “голова” півострова Сергій Аксьонов зіграв важливу роль у створенні декількох таких формувань у Криму, які часто заявляють про приналежність до козацької традиції. Більшість з них отримали певний напівофіційний статус резервних підрозділів регулярної армії.
“Аксьонов, ймовірно, прагне підвищити свою патріотичну репутацію, вербуючи бійців, але він, ймовірно, також стурбований здатністю регулярної армії захистити півострів”, – наголосили у британській розвідці.
Фахівці резюмували, що основний елемент російського гарнізону, 22-й армійський корпус, зараз здебільшого дислокується за межами півострова та зазнав значних втрат.
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