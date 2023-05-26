Британські розвідники зауважили, що у РФ останніми роками з'явилось чимало воєнізованих формувань. Засновником декількох з них є окупаційний "глава" Криму Сергій Аксьонов, який, на думку фахівців. побоюється того, що регулярні війська РФ не зможуть захистити півострів.

Джерело: Twitter міноборони Великої Британії

За останні 20 років у Росії, окрім регулярної армії, з’явилась велика кількість воєнізованих формувань.

Їхня кількість почала різко зростати після вторгнення Росії в Україні і важливу роль ці формування відіграють у тимчасово окупованому Криму.

Окупаційний “голова” півострова Сергій Аксьонов зіграв важливу роль у створенні декількох таких формувань у Криму, які часто заявляють про приналежність до козацької традиції. Більшість з них отримали певний напівофіційний статус резервних підрозділів регулярної армії.

“Аксьонов, ймовірно, прагне підвищити свою патріотичну репутацію, вербуючи бійців, але він, ймовірно, також стурбований здатністю регулярної армії захистити півострів”, – наголосили у британській розвідці.

Фахівці резюмували, що основний елемент російського гарнізону, 22-й армійський корпус, зараз здебільшого дислокується за межами півострова та зазнав значних втрат.