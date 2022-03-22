Сьогодні окупаційний так званий суд оголосив обвинувальний вирок політичним ув'язненим — Тимуру Ялкабову та Ленуру Сейдаметову. Кримськотатарським активістам призначено терміни 17 і 13 років у колонії суворого режиму.

Про це інформує правозахисна організація “Кримська Солідарність”.

“Я, і мої співвітчизники, як у минулому, так і теперішньому, ніколи не погодимося з такою реальністю. І ми не зламаємось: нас можна посадити у в’язницю, вбити, але неможливо зламати наш дух, неможливо підкорити. І нас анітрохи не засмучують дії тих, хто чинить беззаконня”, — заявив у своєму останньому слові Ленур Сейдаметов.

Правозахисниця Сафіє Шабанова наголошувала, що її підзахисні вважають себе громадянами України, їх кримінальне переслідування та видворення з Криму на материкову частину РФ є порушенням положень IV Женевської Конвенції 1949 року. Рішення так званого суду окупанта є порушенням норм міжнародного права.

Згідно з обвинувальним висновком, чоловіки проводили конспіративні збори “Хізб ут-Тахрір” – забороненої в РФ організації в одній із квартир. Захист у дебатах вказував, що санкцію на проведення обшуку видав військовий суд, а не суд загальної юрисдикції, що вказує на те, що квартира належить військовому або співробітнику ФСБ.

Експерти судово-лінгвістичної експертизи зробили однозначний висновок, що підсудні є членами терористичної організації.

Незалежний фахівець Дубровський зробив свій висновок щодо експертизи: “Визнати логічними та науково обґрунтованими висновки експертів неможливо; вони побудовані на ряді або некоректно використаних методик, або прямих домислів і суб’єктивних коментарів, які не мають відношення до наукового дослідження, що вимагається від висновків, що подаються до суду”.

Відповідно до матеріалів справи, обвинувачені не мали зброї, вибухівки, боєприпасів, не планували вчиняти терористичний акт та не закликали інших до здійснення терористичних дій. Підсудні та захист називають процес сфабрикованим. Вони пов’язують це з переслідуванням, пов’язаним з громадянською позицією підсудних, зокрема – з критикою репресій кримських татар.