Окупаційний "суд" у захопленому Росією Криму заочно засудив українського активіста, колишнього політв'язня Едема Бекірова до 7 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії загального режиму.

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Покарання також передбачає виплату штрафу в розмірі 150 тисяч рублів.

“Українського активіста, колишнього політв’язня Едема Бекірова підконтрольний країні-окупанту РФ так званий “Центральний районний суд Сімферополя” незаконно засудив до семи років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії загального режиму і виплати штрафу в розмірі 150 тисяч рублів”, – поінформувала Денісова.

Вона нагадала, що окупанти звинуватили Бекірова за сфабрикованою справою у нібито “зберіганні та перевезенні вибухових речовин”.

“Вважаю судилище стосовно Едема Бекірова, інваліда першої групи, який має хронічні захворювання, зокрема діабет і неврологію хребта, продовженням політичного переслідування країною-окупантом українських громадян. Засуджую незаконні дії російської влади та звертаюся до міжнародної спільноти з проханням продовжувати тиск на Росію, задля припинення політичного переслідування громадян України та звільнення усіх, хто перебуває у незаконному ув’язненні на території РФ та тимчасово окупованого Криму, Донецької та Луганської областей”, – наголосила Денісова.

Як інформує Кримська правозахисна група, оголошення “вироку” відбувалося без участі слухачів, яких не пустили в будівлю суду. Захист також на засідання не з’явився. За інформацією захисту, вирок буде оскаржений в апеляційній інстанції.

Як відомо, Едема Бекірова затримали російські спецслужби на в’їзді в окупований Крим 12 грудня 2018 року, під час проходження паспортного контролю.

Активіст прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів.

Окупанти звинуватили його за ч. 2 ст. 222 КК РФ (незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, його основних частин, боєприпасів).

7 вересня 2019 року між Україною і Росією відбувся обмін, у рамках якого в Україну повернулися 35 громадян, серед яких був і Едем Бекіров. Після прильоту до Києва він почав тривале лікування.