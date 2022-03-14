У тимчасово окупованих містах півдня України тривають акції протесту проти російських окупантів. Ворог відкриває вогонь по цивільним, проте учасники акцій не відступають та вимагають звільнити українські території.

Про це стало відомо із дописів у Twitter та Facebook.

13 березня у місті Херсон відбулась хода у підтримку України. ЇЇ учасники називають наймасовішою за весь час окупації.

“Сьогодні наймасовіший мітинг у Херсоні! В очах окупантів розпач, вони ховаються за балаклавами, відводять погляди. Так, вони мають зброю, але ми сильніше морально”, – йдеться в повідомленні.

🇺🇦Сьогодні наймасовіший мітинг в Херсоні! В очах окупантів розпач, вони ховаються за балаклавами, відводять погляди. Так, вони мають зброю, але ми сильніше морально. Усі Херсонці знищують ворога на інформаційному південному фронті та передають всім вітання з Півдня України👋 pic.twitter.com/st4qK3IrzR — ХерсON (@Khers_ON) March 13, 2022

Окрім цього, користувачі соціальних мереж також свідчать про масові акції, котрі відбулись у тимчасово окупованих Бердянську та Мелітополі.