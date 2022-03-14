Про це стало відомо із дописів у Twitter та Facebook.

13 березня у місті Херсон відбулась хода у підтримку України. ЇЇ учасники називають наймасовішою за весь час окупації.

“Сьогодні наймасовіший мітинг у Херсоні! В очах окупантів розпач, вони ховаються за балаклавами, відводять погляди. Так, вони мають зброю, але ми сильніше морально”, – йдеться в повідомленні.

Окрім цього, користувачі соціальних мереж також свідчать про масові акції, котрі відбулись у тимчасово окупованих Бердянську та Мелітополі.

“Тисячі людей скандують, що їхні окуповані міста – це Україна! Під дулами автоматів. Які в них стріляють. Окуповані. Але не підкорені”, – наголошують у повідомленні до світлин.

Джерело: Українська правда

Джерело: Українська правда