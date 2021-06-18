В окупованому Росією Криму вже кілька днів йдуть сильні дощі, через які на півострові ввели режим надзвичайної ситуації. А в деяких містах, таких як Ялта та Керч, ситуація критична.

Про це повідомляє видання “Крим. Реалії”, а також російське агентство “Інтерфакс”.

За даними агентства, підтопило близько 350 будинків, евакуйовано майже 1,4 тис. осіб, спостерігалися перебої з енерго-, газо- і водопостачанням.

Керч

У ніч на четвер, 17 червня у східних районах захопленого РФ Криму випало майже дві місячні норми опадів.

Через це серйозно постраждала окупована Керч. Багатьма вулицями пересуватися можна було лише на човнах.

Затоплено понад 230 приватних і багатоквартирних будинків, підстанцію “швидкої допомоги”. Рівень води піднявся вище колін.

Станом на 8:00 ранку 17 червня в мережах “Крименерго” було зафіксовано аварійне відімкнення понад 100 трансформаторних підстанцій (ТП). Причинами відімкнень були обриви та пошкодження ліній електропередачі, затоплення енергооб’єктів.

За даними “Російської служби BBC”, через потоп у Керчі 40 тисяч осіб залишилися без електрики, 20 тисяч – без питної води.

Ялта

У ніч на п’ятницю, 18 червня, сильні дощі почалися на південному березі окупованого півострова.

Унаслідок цього затопило Ялту. Через потужні потоки води в’їзд до міста закрили. Оголошено режим надзвичайної ситуації.

Наразі відомо, що в місті загинула одна особа.

У Ялті затоплені пішохідні переходи, окупаційна “влада” зупинила роботу громадського транспорту.

На деяких вулицях води по пояс, а сильні потоки зносять припарковані автомобілі.

Після злив і затоплення міста було знеструмлено 80 трансформаторних підстанцій та дві лінії електропередачі.

Загалом без електропостачання залишилося близько 2700 споживачів. Окупаційна “влада” Ялти ухвалила рішення про відімкнення водопостачання в регіоні, жителів міста закликали запасатися питною водою.

Окупанти вже оголосили, що “потоп у Ялті став найсильнішим за 100 років”, і востаннє така кількість опадів у місті “випадала в 1922 році”.

Жителів окупованого півострова закликають обмежити пересування Кримом через негоду і штормове попередження.