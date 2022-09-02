Про це йдеться у повідомленні німецького видання Welt.
“Така відмова від російського газу не робиться самостійно, я не вважаю, що це аж так відповідально”, – заявив Шольц.
Окрім того, він зазначив, що Німеччина добре підготувалася до зими. Навіть якщо газ з Росії більше не надходитиме, можна буде впоратися з цим.
“Навіть якщо ситуація буде непроста, ми, скоріш за все, переживемо зиму”, – запевнив Олаф Шольц.
Також канцлер Німеччини пояснив, що в разі повної відмови від російського газу ситуація в Німеччині буде надто складною, але це не означає, що Берлін не повинен шукати альтернативні джерела блакитного палива.
Водночас зростання цін на енергоносії турбують канцлера Німеччини. Олаф Шольц розповів, що ціни є проблемою “майже для всіх у Німеччині”. Навіть ті, хто має “цілком нормальний дохід” вже починають замислюватися. Він вважає, що проблема лише погіршуватиметься, оскільки багато хто ще не отримав підвищені рахунки за опалення та електроенергію.
Натомість він додав, що ПДВ у сфері громадського харчування може продовжувати знижуватися.
- Попри значне скорочення обсягів газового постачання з РФ, вже на початку вересня Німеччина може досягти жовтневої мети щодо наповнення запасів природного газу на рівні у 85%.
- Раніше Олаф Шольц заявив, що Німеччині потрібно бути готовою до нестабільного газопостачання з РФ. За його словами, Берлін очікує, що постачання газу з РФ “більше не виконуватиметься” так, як прописано у контракті.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Канада “має такі ж багаті поклади корисних копалин, як і РФ — з тією різницею, що це надійна демократія”. Під час триденного візиту до Канади Шольц мав намір значно розширити співпрацю обох країн щодо розробки сировинних ресурсів.