Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що, попри широкомасштабну війну Росії проти України та ненадійність газопостачання з РФ, Німеччина не може повністю відмовитися від російського газу.

Про це йдеться у повідомленні німецького видання Welt.

“Така відмова від російського газу не робиться самостійно, я не вважаю, що це аж так відповідально”, – заявив Шольц.

Окрім того, він зазначив, що Німеччина добре підготувалася до зими. Навіть якщо газ з Росії більше не надходитиме, можна буде впоратися з цим.

“Навіть якщо ситуація буде непроста, ми, скоріш за все, переживемо зиму”, – запевнив Олаф Шольц.

Також канцлер Німеччини пояснив, що в разі повної відмови від російського газу ситуація в Німеччині буде надто складною, але це не означає, що Берлін не повинен шукати альтернативні джерела блакитного палива.

Водночас зростання цін на енергоносії турбують канцлера Німеччини. Олаф Шольц розповів, що ціни є проблемою “майже для всіх у Німеччині”. Навіть ті, хто має “цілком нормальний дохід” вже починають замислюватися. Він вважає, що проблема лише погіршуватиметься, оскільки багато хто ще не отримав підвищені рахунки за опалення та електроенергію.

Натомість він додав, що ПДВ у сфері громадського харчування може продовжувати знижуватися.