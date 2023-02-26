Про це повідомило Welt.
“На мою думку, не вистачає чіткого рядка, який би сказав: російські війська також повинні вийти. Залишається правдою те, що диктованого миру по-російськи бути не може. Президент Росії Володимир Путін повинен це усвідомити”, – сказав він.
Проте німецький канцлер зазначив, що пропозиція Китаю стосовно недопущення застосування ядерної зброї правильна.
Зауважимо, що Китай заявляє про свою “нейтральну” позицію щодо війни Росії проти України. У Пекіні повномасштабне вторгнення РФ називають “українською кризою”.
Водночас КНР повторювала наратив російської пропаганди стосовно того, що РФ на вторгнення “спровокували” НАТО та США. Країна не засуджувала війну, яку Москва веде для знищення українців. Водночас Пекін заявляв про відданість принципу територіальної цілісності та непорушності встановлених кордонів.
- Міністерство закордонних справ Китаю у роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну, опублікувало свій “мирний план” щодо завершення війни в Україні, який складається з 12-ти пунктів.
- Президент США Джо Байден розкритикував “мирний план”, який представив Китай для припинення війни в Україні. На думку глави Білого дому те, що запропонував Пекін, може бути вигідним лише для Росії.