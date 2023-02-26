Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував китайський "мирний план. На його думку, він повинен містити пункт про виведення військ Росії з території України.

Про це повідомило Welt.

“На мою думку, не вистачає чіткого рядка, який би сказав: російські війська також повинні вийти. Залишається правдою те, що диктованого миру по-російськи бути не може. Президент Росії Володимир Путін повинен це усвідомити”, – сказав він.

Проте німецький канцлер зазначив, що пропозиція Китаю стосовно недопущення застосування ядерної зброї правильна.

Зауважимо, що Китай заявляє про свою “нейтральну” позицію щодо війни Росії проти України. У Пекіні повномасштабне вторгнення РФ називають “українською кризою”.

Водночас КНР повторювала наратив російської пропаганди стосовно того, що РФ на вторгнення “спровокували” НАТО та США. Країна не засуджувала війну, яку Москва веде для знищення українців. Водночас Пекін заявляв про відданість принципу територіальної цілісності та непорушності встановлених кордонів.