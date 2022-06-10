Канцлер Німеччини Олаф Шольц очікує, що антиросійських санкції підтримають усі країни, котрі претендують на членство в Європейському союзі.

Про це повідомляє міжнародний телеканал CNN.

Відомо, що в п’ятницю, 10 червня, у Белграді відбулася спільна пресконференція канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Сербії Олександра Вучича.

Під час заходу Шольц назвав війну в Україні жахливою й безглуздою. На його думку, Росія воює за своє “імперіалістичне бачення”, тому важливо, щоби Євросоюз був солідарним з Україною та допомагав їй захиститися від збройної агресії РФ.

“Санкції не можуть просто зникнути, коли замовкне зброя. Росія має почати розуміти Україну”, — заявив канцлер Німеччини.

Також під час спільної пресконференції з прем’єром Косова Альбіном Курті Шольц наголосив, що необхідно розв’язати питання про визнання Косова.

“Бо неможливо уявити, що дві країни, які не визнають одна одну, стануть членами ЄС”, — наголосив він.

Шольц закликав обидві держави до діалогу та наголосив, що вони мають піти назустріч одна одній, як би важко це не було.