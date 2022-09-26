Олаф Шольц заявив, що Німеччина свідомо не дає Україні танків, аби не «втягувати НАТО у війну» – NYT

За сім місяців війни Берлін пообіцяв надати Україні військову допомогу на суму понад 700 мільйонів євро. Німеччина також надіслала реактивні системи залпового вогню, сучасну артилерію та десятки зенітних установок, що сприяло нещодавньому приголомшливому просуванню України на полі бою, коли за шість днів її сили повернули більше території, ніж Росія захопила за шість місяців.

Але Шольц відмовився надати Україні бойові танки “Леопард” або БМП “Мардер”, про які неодноразово просили українські чиновники. Для переходу від оборонної позиції до наступальної на півдні українським військам потрібні танки, щоб прорвати оборонні лінії та відвоювати більше території до зими, і, як сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, “звільнити людей і врятувати їх від геноциду”.

Відмова Шольца — яка суперечить волі багатьох навіть у його власній правлячій коаліції — викликала гучну та майже одностайну критику серед східноєвропейських сусідів Німеччини, не в останню чергу в Україні. Командири на фронті кажуть, що небажання німців надати бойові танки вказує на політику пошуку врегулювання шляхом переговорів за існуючими лініями, а не на успіх України у витісненні росіян.

“Жодного раціонального аргументу щодо того, чому цю зброю не можна постачати, лише абстрактні страхи та виправдання”, — нещодавно написав Кулеба у Twitter. “Чого боїться Берлін, а Київ — ні?”. Відповідаючи на це запитання в інтерв’ю The Times, Шольц доволі жорстко відбрубав. “Лідерство не означає, що ви робите те, що вас просять люди”, — сказав він. “Лідерство означає приймати правильні рішення та бути дуже сильним. І це те, що я роблю… Ми співпрацюємо, і ми робимо це разом із нашими союзниками, і ми ніколи не робимо щось поодинці“, – додав Шольц. “І ось як ми реагуємо на дуже небезпечну війну. Абсолютно розумно ніколи не робити нічого самотужки“, — сказав він.