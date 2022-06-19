Олаф Шольц закликав спростити процедуру вступу до ЄС

Канцлер Німеччини Олаф Шольц переконаний, що Європейський Союз має відійти від принципу одноголосного ухвалення рішень у всіх сферах. Він виступає за реформу Євросоюзу для полегшення прийому нових членів. Проблему обговорять на саміті у Брюсселі 23-24 червня.

Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW.

Готуватися до вступу мають не лише кандидати. Європейській спільноті також слід займатися підготовкою до прийому нових членів.

“Для цього ЄС має модернізувати свої структури та процеси прийняття рішень. Не завжди можна одностайно винести рішення, навіть якщо сьогодні процедура передбачає одностайність”, – упевнений канцлер ФРН.

Глави держав та урядів 27 країн-учасниць ЄС розглянуть заявки на членство України, Молдови та Грузії. Єврокомісія рекомендувала надати першим двом країнам статус офіційних кандидатів на вступ до Євросоюзу.

Водночас надання статусу кандидата можливе лише за умови одностайної підтримки країн-членів. У ЄС вже давно точаться дискусії щодо пом’якшення цього принципу. Однак рішення про реформування підходу можуть ухвалити також усіма державами-учасницями спільноти.

Раніше Європарламент закликав до проведення з’їзду для схвалення всеосяжної реформи ЄС. Окрім цього, закликав майже в усіх сферах політики відійти від підходу, що передбачає схвалення абсолютною більшістю голосів країн-учасниць.

Канцлер ФРН також сподівається, що саміт надішле імпульс Західним Балканам, які очікують на вступ до ЄС вже майже два десятиліття.

“Ми повинні показати державам Західних Балкан, що ми налаштовані серйозно. Албанія та Північна Македонія відповідають усім вимогам для початку предметних переговорів щодо вступу до ЄС – і вони мають розпочатися зараз”, – зазначив Шольц.

Україна офіційно подала заявку на членство в ЄС 28 лютого 2022 року. За день до цього низка європейських лідерів підтримали інтеграцію до союзу. У перший день весни Європарламент підтримав резолюцію щодо надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.

Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата 17 червня. Про це повідомила голова ЄК Урсула фон дер Ляйєн (Ursula von der Leyen). Аналогічну рекомендацію у Брюсселі дали й щодо Молдови. Щодо Грузії, то ЄК визнала європейську перспективу Тбілісі, проте країні, перед наданням статусу кандидата, треба буде запровадити широку низку реформ.

Питання щодо євроінтеграції вирішиться під час голосування на саміті ЄС, який відбудеться у Брюсселі 23-24 червня.