російсько-українська війна
20:33 «Як би це жахливо не звучало, але Україна проходить свої процеси еволюційні», – представник ЛГБТ із ЗСУ про наслідки війни та її вплив на суспільство
19:50 «Голоси мирних» — задокументовані злочини війни. Частина 6.
19:47 Олаф Шольц закликав спростити процедуру вступу до ЄС
19:03 «Цей пост – подяка усім медикам» – Масі Найєм опублікував перше фото після поранення
18:57 У Казахстані закликали світ повністю відмовитися від ядерної зброї до 2045 року
18:22 Необхідно створити спільний орган для реалізації «дорожньої карти» членства України в ЄС – Порошенко
17:53 Глава Генштабу Великої Британії закликав створити армію, здатну перемогти РФ
17:12 На війні загинув командир батальйону «Карпатська Січ» Олег Куцин
17:05 Окупанти перестали довіряти колаборантам у Херсоні — заступник голови облради
16:10 У Молдові заборонили транслювати російські новинні програми
14:40 Окупанти завдали ракетних ударів по Одеській області та обстріляли Сумщину
14:01 Microsoft заборонила завантажувати Windows 10 і 11 на теренах Росії
13:33 У Криму знесуть автосервіс, який відмовився обслуговувати окупантів
12:53 США призупинили продаж Україні ударних дронів — Reuters
12:14 Перша леді України Олена Зеленська з’явилася на обкладинці Guardian Saturday
10:43 Окупантам заважають проблеми з моральним духом у досягненні цілей — британська розвідка
10:09 Втрати ворога: за добу ЗСУ знищили 250 росіян
09:45 У Вишгородському районі збито ворожий об’єкт
09:42 Окупанти переформовують корабельне угруповання у морі – ОК «Південь»
08:58 Дуже непроста ситуація в Сєвєродонецьку – Гайдай
07:48 Ми не повинні зупинятися у підтримці України – Генсек НАТО
07:32 Росіяни ведуть штурмові дії у напрямку Оріхове-Гірське – Генштаб
07:16 Російські війська призупинилися на усіх напрямках, крім Сєвєродонецька – Інститут вивчення війни
00:58 18 червня бійці ОК «Схід» ліквідували десятки окупантів та знищили два ворожі склади з боєзапасами
00:22 Протягом доби від рук окупантів загинув один мешканець Донеччини, ще одинадцять осіб отримали поранення

18 червня

22:54 Кількість постраждалих унаслідок обстрілу нафтобази на Дніпропетровщині зросла до 11
22:34 Окупація Сєвєродонецька та контроль траси Лисичанськ-Бахмут: Гайдай назвав основні цілі росіян на Луганщині

Олаф Шольц закликав спростити процедуру вступу до ЄС

Канцлер Німеччини Олаф Шольц переконаний, що Європейський Союз має відійти від принципу одноголосного ухвалення рішень у всіх сферах. Він виступає  за реформу Євросоюзу для полегшення прийому нових членів. Проблему обговорять на саміті у Брюсселі 23-24 червня.

Неділя, 19 червня 2022, 19:47
Підтримати

Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW.

Готуватися до вступу мають не лише кандидати. Європейській спільноті також слід займатися підготовкою до прийому нових членів.

“Для цього ЄС має модернізувати свої структури та процеси прийняття рішень. Не завжди можна одностайно винести рішення, навіть якщо сьогодні процедура передбачає одностайність”, – упевнений канцлер ФРН.

Глави держав та урядів 27 країн-учасниць ЄС розглянуть заявки на членство України, Молдови та Грузії. Єврокомісія рекомендувала надати першим двом країнам статус офіційних кандидатів на вступ до Євросоюзу.

Водночас надання статусу кандидата можливе лише за умови одностайної підтримки країн-членів. У ЄС вже давно точаться дискусії щодо пом’якшення цього принципу. Однак рішення про реформування підходу можуть ухвалити також усіма державами-учасницями спільноти.

Раніше Європарламент закликав до проведення з’їзду для схвалення всеосяжної реформи ЄС. Окрім цього, закликав майже в усіх сферах політики відійти від підходу, що передбачає схвалення абсолютною більшістю голосів країн-учасниць.

Канцлер ФРН також сподівається, що саміт надішле імпульс Західним Балканам, які очікують на вступ до ЄС вже майже два десятиліття.

“Ми повинні показати державам Західних Балкан, що ми налаштовані серйозно. Албанія та Північна Македонія відповідають усім вимогам для початку предметних переговорів щодо вступу до ЄС – і вони мають розпочатися зараз”, – зазначив Шольц.

Україна офіційно подала заявку на членство в ЄС 28 лютого 2022 року. За день до цього низка європейських лідерів підтримали інтеграцію до союзу. У перший день весни Європарламент підтримав резолюцію щодо надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.

Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата 17 червня. Про це повідомила голова ЄК Урсула фон дер Ляйєн (Ursula von der Leyen). Аналогічну рекомендацію у Брюсселі дали й щодо Молдови. Щодо Грузії, то ЄК визнала європейську перспективу Тбілісі, проте країні, перед наданням статусу кандидата, треба буде запровадити широку низку реформ.

Питання щодо євроінтеграції вирішиться під час голосування на саміті ЄС, який відбудеться у Брюсселі 23-24 червня.

Теги: заклик, пом'якшення умов вступу до ЄС, принцип одностайності, Членство в ЄС, шольц

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook