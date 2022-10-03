Про це повідомляє DW.
За словами Шольца, ФРН надає підтримку Києву вже довгий час і дала зрозуміти президенту РФ Володимиру Путіну, що “насильством не можна зрушити кордони”. Канцлер також запевнив, що Німеччина продовжить підтримувати Україну “стільки, скільки потрібно”.
“Ми тримаємось разом і підтримуємо Україну та її громадян у їхній боротьбі за свободу, єдність та справедливість”, – зазначив він у відеозверненні.
Цього року урочистості з нагоди 32-ї річниці возз’єднання Німеччини відбуваються в Ерфурті. Святкові заходи організує федеральна земля Тюрінгія, яка головує у бундесраті.
В екуменічному богослужінні в Ерфуртському кафедральному соборі, яке відбулося в першій половині дня, брали участь Олаф Шольц, президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр та голова бундестагу Бербель Бас.
“Наша демократія сильна. Але ця сила може розвиватися лише тоді, коли ми діємо спільно. День німецької єдності допомагає усвідомити, як багато ми можемо досягти разом”, – сказала Бас на урочистій церемонії після богослужіння.
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