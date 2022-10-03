Німеччина підтримуватиме Україну "стільки, скільки потрібно", запевнив канцлер ФРН Олаф Шольц. Він виступив із промовою з нагоди Дня німецької єдності. Канцлер закликав захищати зокрема і єдність України.

Про це повідомляє DW.

За словами Шольца, ФРН надає підтримку Києву вже довгий час і дала зрозуміти президенту РФ Володимиру Путіну, що “насильством не можна зрушити кордони”. Канцлер також запевнив, що Німеччина продовжить підтримувати Україну “стільки, скільки потрібно”.

“Ми тримаємось разом і підтримуємо Україну та її громадян у їхній боротьбі за свободу, єдність та справедливість”, – зазначив він у відеозверненні.

Цього року урочистості з нагоди 32-ї річниці возз’єднання Німеччини відбуваються в Ерфурті. Святкові заходи організує федеральна земля Тюрінгія, яка головує у бундесраті.

В екуменічному богослужінні в Ерфуртському кафедральному соборі, яке відбулося в першій половині дня, брали участь Олаф Шольц, президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр та голова бундестагу Бербель Бас.