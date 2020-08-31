Український комедійний актор Олег Філімонов став кандидатом в мери Одеси від партії "Слуга народу".

Про це стало відомо під час з’їзду партії “Слуга народу” в Києві.

Сам Філімонов розповів “Радіо Свобода”, що пропозицію балотуватися на пост мера йому зробив президент України Володимир Зеленський.

“Це сталося десь три місяці тому. Він запросив мене в адміністрацію, я приїхав з дружиною, ми пообідали і він запропонував мені йти в мери. Я повинен сказати, що досить довго думав, але прийняв рішення йти”, – сказав актор.

Олег Філімонов розповів @LazurVlasta як Зеленський запропонував йому стати кандидатом у мери Одеси pic.twitter.com/fDUhFZ0ya7 — Радіо Свобода (@radiosvoboda) August 31, 2020

Олег Філімонов (народився 26 лютого 1952 у місті Миколаїв) — український гуморист, доктор філологічних наук, підприємець, педагог; учасник команди КВК “Одеські джентльмени”, ведучий телепередач “Джентльмен-шоу”, “Камера сміху”, “Філімонов та компанія”. Заслужений артист України та народний артист України.

1985 року захистив дисертацію “Стилістичні функції ритмізації англомовної художньої прози”, здобувши науковий ступінь кандидата філологічних наук (нині прирівнюється до ступеня доктора філософії в галузі мовознавства).

Двадцять років викладав в Одеському державному університеті імені Мечнікова, завідував кафедрою романо-германської філології. Захистив докторську дисертацію, однак потім покинув виш.