Лідер Радикальної партії Олег Ляшко може стати головою політради партії "Батьківщина" на фоні місцевих виборів, запланованих на жовтень цього року.

Про такі політичні розклади розповів в інтерв’ю #Буквам колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко.

У своєму коментарі він припустив, що “Батьківщина” за рахунок такого об’єднання з Ляшком може отримати 10 % голосів.

Втім, за словами Луценка, така ідея викликає дуже неоднозначні відчуття і у членів партії, і у кандидата на політбюро.

“Є партія “Батьківщина”, яка за рахунок прогнозованого об`єднання з Ляшком, котрому пропонують, наскільки я розумію, голову політради партії, ( і це викликає дуже неоднозначні відчуття і в членів партії, і в кандидата на політбюро)… Я думаю, що вони разом, працюючи на єдиному електоральному полі центральної сільської України, а це незабутній електорат Сан Санича Мороза, і коли мене колись пам’ятаю іноземці питали, а в чому от суть цього електорату, я завжди казав: за радянський союз, без комуністів з українською мовою. Ну, і тепер без олігархів. Це їхній електорат, і вони візьмуть 10 %”, – зазначив Луценко.

Як відомо, Юлія Тимошенко останнім часом почала часто з’являтися в компанії Олега Ляшка. Вона підтримала його в якості кандидата на 208 окрузі в Чернігівській області.

Раніше Ляшко неодноразово критикував лідера “Батьківщини”. Він, зокрема, просив президента позбавити “московську зозулю” Юлію Тимошенко українського громадянства.