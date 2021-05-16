Олег Ляшко показав фотографію зі своїм сином

Фото політик опублікував на своїй сторінці в Facebook.
Сьогодні, 16 травня, синові Олега Ляшка виповнився один рік.
“Олександр Олегович Ляшко. Сьогодні йому 1 рік. Вітайте. Як виросте – прочитає”, – написав екснардеп.
Фото назбирало 14 тисяч лайків, 2,8 тисячі коментарів та понад 150 перепостів.
Нагадаємо, що 10 травня 2020 року – в День матері – Олег Ляшко опублікував фото своєї вагітної дружини.
- 2 червня 2018 року лідер Радикальної партії Олег Ляшко офіційно уклав шлюб зі своєю цивільною дружиною Росітою Сайранен.
- У лідера Радикальної партії Олега Ляшка 16 травня 2020 року народився син.