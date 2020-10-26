Лідер Радикальної партії Олег Ляшко поскаржився, що програв вибори через корупцію і підкуп виборців його опонентом.

Про це він написав у фейсбуці.

Олега Ляшко на виборах по 208-му округу обійшов представник “Слуги народу” Анатолій Гунько.

“За даними ЦВК, аномально висока явка у 50% на цьому окрузі у 1,5 рази перевищила середню явку по країні. Це доказ, що в окрузі спрацювала масштабна сітка підкупу виборців. Всі соціологічні опитування напередодні виборів (“Рейтинг”, “Социс”) давали переконливу перемогу мені, але підкуп виборців кардинально спотворив результати цих виборів”, – написав Ляшко.

За його словами, у кожному селі округу люди знають і повідомляли про масову скупку голосів, “організовану кандидатом від влади Анатолієм Гуньком”.

“Фінансував цю корупційну мережу проросійський олігарх Віктор Поліщук. Величезний масив фактів і доказів підкупу – прізвища скупщиків, їхні телефони, авто, якими розвозилися гроші – ми одразу передавали правоохоронним органам. Однак ті за командою влади нічого не зробили для знищення сітки підкупу і фактично кришували злочинців. У результаті кандидат від влади Гунько скупив 50% виборців округу та у корупційний спосіб купив мандат народного депутата”, – зазначив Олег Ляшко.

Він підкреслив, що не визнає результатів “куплених виборів” і вимагає справедливого розслідування і покарання усіх причетних до масштабного підкупу виборців 208 округу.