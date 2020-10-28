Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії (ЦВК) за результатами обробки 100% протоколів.
Так, згідно з даними ЦВК, перемогу на довиборах здобув кандидат у народні депутати від партії “Слуга народу” Анатолій Гунько.
На сайті ЦВК вказано, що він проживає в місті Бровари Київської області, є директором ТОВ “Гільдія права”.
За Гунька проголосували 34,1% виборців (21 245 голосів).
Лідера Радикальної партії Олега Ляшка підтримали 31,78% виборців (19 799 голосів).
На третьому місці самовисуванець Людмила Давиденко (вдова загиблого народного депутата від групи “Довіра” Валерія Давиденка). За неї свої голоси віддали 16 622 виборця (26,68%).