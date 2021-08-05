Голова "Радикальної партії" та колишній народний депутат Олег Ляшко став співвласником деревообробної компанії "Сінегрі". У Верховній Раді він лобіював законопроєкт щодо запровадження заборони на вивезення необробленої деревини з України.

Про це повідомляють журналісти проєкту “Слідство.Інфо”.

Як з’ясували журналісти, з березня цього року Ляшко разом з іншим “радикалом” Олегом Авер’яновим є співвласником компанії “Сінегрі”, яка працює на “малій батьківщині” Ляшка — на Чернігівщині.

За інформацією митної служби, яку розслідувачі отримали з власних джерел, компанія успішно експортує свої товари. Зокрема, у 2019-2020 роках “Сінегрі” вивезла за кордон 595 тонн різної продукції — переважно деревини, а також цвяхів, гвинтів, необробленого волокна. Журналісти також дізналися, що фірма виробляє дерев’яні будинки та столярні вироби.

Разом з тим, у 2015 році Верховна Рада запровадила 10-річну заборону на вивезення необробленої деревини з України. Одним із авторів законопроєкту був Ляшко, який переконував у необхідності його запровадження. Це, на його думку, мало б покращити умови для вітчизняного бізнесу та збільшити кількість інвестицій. На момент ухвалення мораторію Ляшко був народним депутатом.

Крім того, редакція виявила ще щонайменше дві компанії, що можуть бути пов’язані з новим бізнесом екснардепа — “Брус Майстер” та “Маркет Ліс”.

Обидві зареєстровані за тією ж адресою, що й “Сінегрі” — у будівлі в селі Новий Білоус, що поблизу Чернігова. Але “Брус Майстер” збанкрутував у 2019 році, а якраз перед цим устиг продати свої автівки фірмі “Сінегрі”.

Примітно, що обидві компанії Ляшко відвідував як народний депутат. На зустрічах з колективами політик говорив про те, наскільки важлива заборона вивезення лісу, і як вона допомагає цим компаніям.

Зараз Ляшко не вважає, що міг просувати їхні інтереси.

“Мораторій на вивезення необробленої деревини — не в моїх власних чи членів Радикальної партії приватних інтересах, а в інтересах України, розвитку вітчизняної економіки і зменшення безробіття українців”, — сказав він у коментарі журналістам.