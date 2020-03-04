Олег Немчінов може стати новим міністром Кабінету Міністрів. У разі призначення він займе місце Дмитра Дубілета, який з серпня 2019 перебував на цій посаді.

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Біографія

Олег Немчінов народився 1 травня 1977 у Львові, в сім’ї службовців.

Протягом трьох років з початку війни на Донбасі був офіцером Держприкордонслужби України, учасник АТО.

У 1999 році – закінчив географічний факультет Львівського університету імені Івана Франка

У 1998 році Олег Немчінов у “Львівській політехніці” пройшов військову підготовку за профілем: “Бойове застосування мотострілкових підрозділів, частин і з’єднань”.

У 2011 році він отримав кваліфікацію бакалавра з правознавства в Особистому вищому навчальному закладі “Львівський університет бізнесу та права”.

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У 2013 році – закінчив аспірантуру, а в 2015 році – став кандидатом наук з державного управління.

Дружину Немчінова звуть Оксана Стецюк. Вона доцент, кандидат географічних наук. Викладає у Львівському національному університеті.

Кар’єра

До 2002 року Олег Немчінов почав працювати інспектором у відділі роботи з молоддю департаменту гуманітарної та соціальної політики.

До 2004 року викладав у Львівському професійному училищі.

У червні 2003 року він став помічником-консультанта народного депутата Олександра Гудими від фракції “Наша Україна”.

У Серпень 2014 Олег Немчінов починає службу в Державній прикордонній службі України.

У 2016 році протягом двох місяців він бере участь в антитерористичній операції на території Донецької області.

До 2017 року – він був керівником Військово-цивільної адміністрації сіл Коминтерново, Водяне та Заїченко Волноваського району Донецької області.

Після служби Немчінов став держсекретарем Міністерства молоді і спорту. Посада зайняв в результаті відкритого конкурсу.

Декларація

Згідно з декларацією сім’я володіє трьома земельними ділянками у Львівській області. Є дві квартири у Львові та одна в Києві. У декларації зазначено дачний будинок та гараж у Львові.

У власності Немчінова автомобілі Chevrolet Volt і ЗАЗ.

Готівкою Немчінов тримає 30 тис. грн і 1 тис. доларів. На рахунку в “Ощадбанку” 43 500 доларів, в “Універсалбанку” – 316 доларів.

Заробітна плата, отримана в Міністерстві, склала трохи більше 1 млн грн.