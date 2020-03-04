#Букви розповідають, що про нього відомо.
Біографія
Олег Немчінов народився 1 травня 1977 у Львові, в сім’ї службовців.
Протягом трьох років з початку війни на Донбасі був офіцером Держприкордонслужби України, учасник АТО.
У 1999 році – закінчив географічний факультет Львівського університету імені Івана Франка
У 1998 році Олег Немчінов у “Львівській політехніці” пройшов військову підготовку за профілем: “Бойове застосування мотострілкових підрозділів, частин і з’єднань”.
У 2011 році він отримав кваліфікацію бакалавра з правознавства в Особистому вищому навчальному закладі “Львівський університет бізнесу та права”.
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У 2013 році – закінчив аспірантуру, а в 2015 році – став кандидатом наук з державного управління.
Дружину Немчінова звуть Оксана Стецюк. Вона доцент, кандидат географічних наук. Викладає у Львівському національному університеті.
Кар’єра
До 2002 року Олег Немчінов почав працювати інспектором у відділі роботи з молоддю департаменту гуманітарної та соціальної політики.
До 2004 року викладав у Львівському професійному училищі.
У червні 2003 року він став помічником-консультанта народного депутата Олександра Гудими від фракції “Наша Україна”.
У Серпень 2014 Олег Немчінов починає службу в Державній прикордонній службі України.
У 2016 році протягом двох місяців він бере участь в антитерористичній операції на території Донецької області.
До 2017 року – він був керівником Військово-цивільної адміністрації сіл Коминтерново, Водяне та Заїченко Волноваського району Донецької області.
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Після служби Немчінов став держсекретарем Міністерства молоді і спорту. Посада зайняв в результаті відкритого конкурсу.
Декларація
Згідно з декларацією сім’я володіє трьома земельними ділянками у Львівській області. Є дві квартири у Львові та одна в Києві. У декларації зазначено дачний будинок та гараж у Львові.
У власності Немчінова автомобілі Chevrolet Volt і ЗАЗ.
Готівкою Немчінов тримає 30 тис. грн і 1 тис. доларів. На рахунку в “Ощадбанку” 43 500 доларів, в “Універсалбанку” – 316 доларів.
Заробітна плата, отримана в Міністерстві, склала трохи більше 1 млн грн.