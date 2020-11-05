Український режисер Олег Сенцов став лауреатом премії міста Кракова імені письменника Станіслава Вінценца — за досягнення у популяризації культури.

Про це повідомляє Onet.

“Переможець цього року Олег Сенцов поєднує творчу діяльність з участю в боротьбі за свободу і базові права людини, особливо за права переслідуваних і репресованих осіб”, – сказав керівник премії Домінік Яськовець.

Станіслав Вінценц – польський письменник, мислитель-есеїст, перекладач. Головною його роботою вважається тетралогія “На високій полонині”. Значна частина його спадщини опублікована лише після смерті.

Премію Вінценца вручають за видатні досягнення в популяризації культури Центральної та Східної Європи. Лауреат отримає приз і 40 000 злотих (близько 300 000 гривен).

Олегу Сенцової повинні вручити нагороду 18 листопада, під час саміту Open Eyes Economy в Кракові.