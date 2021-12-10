Наказом Державної митної служби від 7 грудня №1603 виконання обов‘язків начальника Харківської митниці з 8 грудня покладено на Олега Шахрая.

Про це повідомили на сторінці Харківської митниці у Facebook.

Олег Шахрай прийшов на митницю понад 25 років тому, починав із посади провідного інспектора Центрального територіального митного управління. Потім працював на Київській митниці, де також розпочав з інспектора і дослужився до керівних посад. Перед зайняттям посади начальника Харківської митниці очолював пост “Східний” Київської митниці.

За словами Шахрая, на новій посаді насамперед для нього буде важливо виконання завдань, поставлених державою, а саме організація роботи щодо наповнення бюджету та протидія контрабанді.

“Харківська митниця відкрита для діалогу з представниками бізнесу і громадськими організаціями. Вважаю, що така форма співпраці сприяє розв’язанню робочих питань”, – сказав Олег Шахрай.