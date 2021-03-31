Олег Винник та Ірина Білик у компанії росіян виступлять на «Слов’янському базарі»

Про це повідомляють #Букви.
Зазначимо, що “Слов’янський базар” відбудеться 14-19 липня 2021 року. Згідно з даними афіші фестивалю, глядачів розважатимуть десятки російських зірок, а також кілька українських знаменитостей.
Зокрема, серед списку запрошених зірок несподівано з’явився Олег Винник та його колега — народна артистка України Ірина Білик. Також очікується виступ українки Еліни Іващенко.
Щоправда, ні Винник, ні Білик свою участь у фестивалі за підтримки Лукашенка не коментують. Хоча деякі їхні колеги публічно заявили, що не виступатимуть на “Слов’янському базарі” через дії режиму Лукашенка.
В афіші також фігурує ім’я українського ведучого Тимура Мірошниченка. ЗМІ напередодні повідомляли, що його причетність до цього фестивалі загрожує участі у традиційному коментуванні Євробачення-2021.
Проте сам Мірошниченко в Instagram спростував цю інформацію.
“Я дійсно понад 10 років був ведучим цього заходу (Слов’янський базар, – ред.) від України. Усі ці роки це була історія про музику. Аж до цього року, коли ситуація у Білорусі напружилася настільки, що навряд чи пісенний фестиваль може залишитися осторонь політики. Я не їду до Вітебська і сповістив про це організаторів”, — пояснив він.
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Цікаво, що Білик та Винник виступлять у компанії своїх російських колег. Зокрема, на фестивалі з’являться Олександр Буйнов, гурти “DABRO” та “VIVA”, Стас П’єха, Аніта Цой, Михайло Галустян, Зара, гурт “Губернія” та інші артисти з РФ.
Що відомо про ситуацію в Білорусі?
У Білорусі тривають акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка. Він обіймає цю посаду з 1994 року. Відповідно до затверджених ЦВК результатів, за Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його основного опонента Світлану Тіхановську – 10,12%.
Президентські вибори відбулися 9 серпня. Того ж дня спалахнули протести. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що 9 серпня акції протесту пройшли у 33 містах, було затримано близько 3000 осіб, поранено 89 осіб.
На початку березня білоруський опозиційний телеграм-канал NEXTA випустив фільм-розслідування “Золоте дно” про “розкішне життя” невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
У жовтні минулого року Європейський Союз опублікував перелік білоруських високопосадовців, проти яких введено санкції через фальсифікації на виборах президента та насильство проти протестувальників. В опублікованому документі було зазначено 44 особи.
Європейський Союз у листопаді офіційно ввів персональні санкції проти невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка, його сина і ще 13 білоруських посадових осіб. Санкції були введені в зв’язку з “жорстокими репресіями та залякуванням мирних демонстрантів”, які спостерігаються в Білорусі після президентських виборів.
20 листопада Україна та ще ряд країн приєдналися до санкцій Європейського союзу проти білоруських чиновників. У відповідь міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що Білорусь готова ввести санкції проти офіційних осіб України.
25 лютого цього року Європейський союз на рік подовжив санкції проти режиму невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
- Організатори міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення” відмовили Білорусі в участі в конкурсі цього року, так як пісня білоруською групи порушує правила.