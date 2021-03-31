Олег Винник та Ірина Білик у компанії росіян виступлять на «Слов’янському базарі»

На щорічному пісенному фестивалі “Слов’янський базар”, який організовують за підтримки невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка, виступлять українські зірки.

Про це повідомляють #Букви.

Зазначимо, що “Слов’янський базар” відбудеться 14-19 липня 2021 року. Згідно з даними афіші фестивалю, глядачів розважатимуть десятки російських зірок, а також кілька українських знаменитостей.

Зокрема, серед списку запрошених зірок несподівано з’явився Олег Винник та його колега — народна артистка України Ірина Білик. Також очікується виступ українки Еліни Іващенко.

Щоправда, ні Винник, ні Білик свою участь у фестивалі за підтримки Лукашенка не коментують. Хоча деякі їхні колеги публічно заявили, що не виступатимуть на “Слов’янському базарі” через дії режиму Лукашенка.

В афіші також фігурує ім’я українського ведучого Тимура Мірошниченка. ЗМІ напередодні повідомляли, що його причетність до цього фестивалі загрожує участі у традиційному коментуванні Євробачення-2021.

Проте сам Мірошниченко в Instagram спростував цю інформацію.

“Я дійсно понад 10 років був ведучим цього заходу (Слов’янський базар, – ред.) від України. Усі ці роки це була історія про музику. Аж до цього року, коли ситуація у Білорусі напружилася настільки, що навряд чи пісенний фестиваль може залишитися осторонь політики. Я не їду до Вітебська і сповістив про це організаторів”, — пояснив він.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Timur Miroshnychenko (@timur.miroshnychenko)

Цікаво, що Білик та Винник виступлять у компанії своїх російських колег. Зокрема, на фестивалі з’являться Олександр Буйнов, гурти “DABRO” та “VIVA”, Стас П’єха, Аніта Цой, Михайло Галустян, Зара, гурт “Губернія” та інші артисти з РФ.

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