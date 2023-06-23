Український співак Олег Винник вперше після повномасштабного вторгнення зізнався, коли виїхав з України та розповів про свою хворобу.

Джерело: інтерв’ю на YouTube-каналі “КРП”

Артист довгий час не повідомляв про своє місцеперебування, проте сьогодні, 23 червня, розповів, що виїхав до Німеччини 26 лютого 2022 року, на третій день повномасштабного вторгнення Росії.

“Я громадянин України, хронічний українець, резидент Німеччини – проживаю тут вже 23 роки. Маю лише закордонний паспорт, тому що внутрішній у мене забрали ще на початку 2000-х, коли я став на постійний облік в українському посольстві. Не зможу, не хочу, і не буду я розповідати щодо війни. Я людина така, яка відповідає за свої слова, свої вчинки. Я виїхав 26 числа. І вивозив із собою дуже багато людей”.

Винник також розповів, що раніше часто бачив сон про початок війни.

“Я бачив цей сон крайніх років 10-15 разів 40. Тільки я бачив цей момент, де я виїжджаю з-під обстрілів, з-під вибухів. І я мав поїхати туди, де я завжди робив, роблю і буду робити свої пісні”, – сказав співак.

На запитання, чому він не звертався до шанувальників, артист відповів, що не знав, що говорити українцям та як їх підтримувати.

“Виходь до людей – не виходь. Що я буду доводити? Тримайтеся! Тримайтеся, ми переможемо? Чи як? Де ти є? Ну, я в Берліні. І тебе хтось буде розуміти і слухати?”.

Він також додав, що немає доступу до своїх соціальних мереж та вже звернувся до правоохоронних органів в Україні з цього приводу.

“У мене зараз досі немає доступу до моїх сторінок у соцмережах”.

Артист додав, що шкодує про те, що не бере участь у війні.

“Я буду тільки за одним жалкувати. Те, що я не тримаю в руках зброю. І що я не там. Ніколи не думав, що таким стану. Буду хотіти валити свойого ворога”.

А також додав, що “кожен має бути на своєму місці. Для того, щоб допомагати, потрібно заробляти”.

Винник розповів про свою хворобу.

“Сьогодні гірше, ніж було тиждень тому. Буду відвертим. Дякувати Богу, що мене підняли і поставили на ноги. Це не одна і навіть не дві речі, які мене накрили. Я в інтерв’ю говорив, що не звертаю уваги на своє здоров’я. А потім в один день у тобі раз – і вимикається все… На цю хворобу в Німеччині хворіють 2% людей. Сьогодні це вже не така страшна хвороба і не летальна. Але якщо не звертатися до лікаря, то за рік ти залишаєшся у візку”.

Артист зазначив, що у нього є необхідні медикаменти для лікування.