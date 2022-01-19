Донька кримського політв’язня, проукраїнського активіста Олега Приходька Наталя Швецова заявила про знущання і тортури щодо її батька в російському ув’язненні. Вона переконана, що Олега Приходька "вбивають" у російській колонії.

Про це Наталя Швецова розповіла виданню “Крим.Реалії”.

Вона зазначила, що вдалось домогтися дозволу на короткострокове побачення, тож 18 січня відвідала батька у Володимирському централі.

За її словами, Олегу Приходьку не надають необхідну медичну допомогу, також відмовляють у ліках, котрі передають рідні, попри те, що його зовнішній вигляд свідчить про вкрай погане самопочуття та він щоразу скаржиться на біль.

“Його не лікують. Там взагалі нікого не лікують, їх просто вбивають. Він сказав, що його країна просто про нього забула”, – повідомила Наталя.

Під час етапу із Ростова-на-Дону до Володимира у 7 колонії Олег Приходько був підданий “катуванню струмом та холодною водою”. Дочка активіста також додала, що її батька тримали із загнутими руками в наручниках.

“Йому намагалися нав’язати, аби він відмовився від своєї ідеології. Під диктовку змушували писати, що він воював у якихось гарячих точках. Після приїзду його тримали у карантині. Він заснув сидячи в одиночці і його знову відправили у карцер. Його просто вбивають по-тихому”, – розповіла Швецова.

За словами Наталі, у своїх листах батько нічого не писав про стан свого здоров’я, інакше б листування заборонили.

При цьому донька проукраїнського активіста висловила занепокоєння щодо стану здоров’я та наголосила, що боїться за життя батька.

“Його поховають у закритій труні десь і навіть тіло не дадуть. Ми просто в шоці та жаху, ми навіть не уявляли, що це так”, – поділилась побоюваннями Наталя Швецова.

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Своєю чергою, Омбудсмен з прав людини Людмила Денісова зреагувала на повідомлення про знущання та тортури щодо проукраїнського активіста Олега Приходька.

Вона заявила, що звернулася до Уповноваженого з прав людини у Росії Тетяни Москалькової з вимогою “захистити права громадян України, а саме сприяти наданню необхідної медичної допомоги”.

Окрім цього, Денісова закликала міжнародну спільноту об’єднати зусилля та посилити тиск на країну-агресора, щоб якомога швидше повернути додому усіх бранців Кремля та припинити переслідування мирних жителів українського півострова Крим.

Довідка. У березні 2021 року Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив до п’яти років колонії суворого режиму кримчанина Олега Приходька за ніби-то спробу скоєння терористичного акту, а також підготовку до підпалу генконсульства РФ у Львові влітку 2019 року.