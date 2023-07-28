Олександр Сергійович Клепіков народився 10 травня 1993 року в місті Сімферополь. Вчився у місцевій школі №23, а після її закінчення продовжив навчання у технікумі інформаційних технологій. Основними захопленнями були спорт, особливо футбол, під час гри в який отримав свій майбутній позивний «Борян». Дуже полюбляв тварин, все життя допомагав безхатнім.

На фанатський сектор “Таврії” вперше прийшов у 2007 році. Впродовж життя в Криму був активним учасником проукраїнських рухів і різноманітних акції. Активний учасник кримського супротиву 2013-14 років, а також революційних подій на Майдані.

Того ж 2014 року долучився до першого складу тоді ще батальйону “Азов”, разом з яким брав участь в операціях по звільненю Маріуполя, першої і другої операції в Широкино, населених пунктів Мар’їнка та Новий Світ. В 2014-18 рр. військовослужбовець 1-го окремого батальйону морської піхоти (Феодосія). Учасник всіх навчань і заходів ВМСУ. Заступник командира розвід взводу. Учасник боїв на Сході, згодом став сержантом ГУР МО. Майстер парашутист, має більше 80 стрибків з різними парашутними системами.



Став учасником всіх гучних міжнародних перемог «Бузького Гарду». Разом з фанатами Миколаєва виступав за місцевий регбійний клуб “Корабел”.



На початку 2022 року займався разом з друзями-побратимами питанням оборони Миколаєва. Коли ж повномасштабне вторгнення почалося разом з підрозділами ТрО брав участь у боях та диверсійних діях в області. В березні прибув до Києва, аби обороняти столицю, де приймав участь в засадних і диверсійних діях в тилу ворога. Боєць 10-го загону ГУР МО брав участь у виконанні завдань з евакуації поранених з оточеної “Азовсталі”.



5 квітня 2022 року об 05:20 борт ПШС МІ8 з 4 офіцерами ГУР МО на борту, вилетів на пошук і допомогу підбитому перед цим вертольоту. На підльоті до місця був також підбитий в правий бік. Олександр Клепіков загинув між селами Межирич та Новоселівка (Гуляйпольського р-ну). Похований на Лісовому кладовищі в Києві.

Вічна шана Герою!

Джерело

https://www.instagram.com/p/CvM1eAmNgG3