Влітку 2022 року призначили т.в.о. керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони України Олександра Лієва. Раніше він закликав "почути Крим", підтримував так званий "референдум", тобто й окупацію півострова.

Про це повідомив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Олександра Лієва призначив на посаду глава Міноборони Олексій Резніков. Від Лієва залежить, у кого, за скільки і яку зброю та військову техніку купує Україна. Посадовець має інформацію про іноземні комплектування, графік проплат за контрактами, місця розташування виробництв в Україні і терміни постачання.

Шабунін нагадав, що попри заяви Резнікова, що зброю закуповує новостворена агенція з оборонних закупівель за стандартами НАТО, департамент Лієва здійснює багатомільярдні контракти. Також він від імені Міноборони співпрацює з міжнародними партнерами щодо надання ЗСУ сучасної зброї.

Олександр Лієв народився в Ухті, Республіка Комі, РФ. Він є ексміністром курортів та туризму АР Крим часів Януковича. У 2013 році його нагородили орденом святої Анни від глави Російського імператорського дому Є.І.В великої княгині Марії Володимирівни.

5 березня 2014 року він закликав Київ “почути Крим” і “легалізувати референдум” про його статус. Відповідну заяву Лієв зробив в інтерв’ю “Громадському”.

“Вибор между западом і востоком – конечно ми мєнтально русскіє”, – казав Олександр Лієв.

Віталій Шабунін зазначив, що після цього посадовець міг вільно йти в приміщення уряду Криму, який на той час вже контролювався російськими військовими.

Глава ЦПК наголосив, що у січні 2006 року Лієв координував виставлення пікетів та блокпостів біля маяків, які за розподілом Чорноморського флоту СРСР мали відійти Україні. Проте вони незаконно утримувалися флотом РФ. Тоді проросійські активісти намагалися увійти на територію маяків у Великій Ялті, Феодосії і поблизу Генічеська, а також протидіяли українським військовим морякам.

“Ну, і якщо вам раптом мало російського треку закупівельника Міноборони, то в нього ще й корупційних хвостів вистачає. Більше як про ці хвости, так і про російську приналежність Лієва розписали тут. Чи знав Резніков про російсько-корупційні хвости людини, яку з літа призначив головним із закупівель зброї для України? Не міг не знати – ця інформація елементарно гуглиться, – наголосив глава ЦПК. – Висновок з цієї історії має бути виключно кадровим. І стосуватися цей висновок має міністра безпосередньо”.