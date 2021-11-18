Про це повідомила пресслужба УАФ.

Президент Української асоціації футболу, член Виконкому УЄФА Андрій Павелко зазначив, що за час роботи Петракова збірна виборола право на виступ у плей-офф відбору чемпіонату світу-2022. За цей час команда не програла жодного матчу, звела до нічиєї поєдинок проти чинного чемпіона світу, збірної Франції, та виборола дві ключові виїзні перемоги над прямими конкурентами.

Зазначається, що пропозицію щодо призначення Петракова головним тренером національної збірної команди України члени Виконкому УАФ підтримали одноголосно.

Контракт з Петраковим підписано до 30 грудня 2022 року — до завершення Чемпіонату світу в Катарі, з можливістю продовження до 30 липня 2024 року (на відбір і фінальну частину Євро-2024).

Олександр Петраков, киянин, народився 6 серпня 1957 року. Є вихованцем київського футбольного клубу “Динамо”.

З 2009 року має звання заслуженого тренера України. У 2019 році президент України присвоїв йому звання заслуженого працівника фізичної культури і спорту України. Саме під керівництвом Олександра Петракова молодіжна національна команда вперше в історії українського футболу виграла чемпіонат світу серед 20-річних (U-20). Відбулося це у 2019 році.

Нагадаємо, 18 серпня Олександр Петраков став виконувачем обов’язків головного тренера національної збірної України.