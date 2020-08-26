Про це сам Кличко оголосив сьогодні на з’їзді своєї партії УДАР.

“Серед нових облич партії – він, на жаль, не зміг сьогодні бути присутнім на нашому засіданні, але цю людину знають багато українців – Олександр Шовковський. Він присутній віртуально”, – зазначив Кличко.

Після цього було продемонстровано відеозвернення від Шовковського. Він пояснив, що не зміг бути присутнім на з’їзді, оскільки знаходиться в штабі національної збірної з футболу в рамках підготовки до матчів Ліги націй.

“Я, як людина активна і небайдужа, хочу приєднатися до змін у нашій столиці і в нашій країні. Я досяг успіху в спорті і налаштований на успіх у політиці… Я вдячний Віталію Володимировичу, який запропонував мені приєднатися до його команди – команди УДАРу. Я не підведу”, – наголосив Шовковський у відеозверненні.

(На відео – з 30:50)

Олександр Шовковський – український футболіст, який грав на позиції воротаря, асистент головного тренера збірної України.

У березні 1994 року дебютував у складі київського “Динамо”, в тому сезоні став основним воротарем команди. Виступи за національну збірну розпочав у листопаді 1994 року в грі з Естонією.

У 1999 році Шовковський потрапив у список 50 кращих футболістів Європи (“Золотий м’яч”). Виступав на чемпіонаті світу 2006 року, де особливо відзначився в матчі зі збірною Швейцарії, не пропустивши жодного м’яча в серії післяматчевих пенальті і забезпечивши українській збірній вихід до чвертьфіналу турніру. Шовковський став першим воротарем в історії, який на чемпіонатах світу з футболу в серії післяматчевих пенальті не пропустив жодного м’яча.

У 2012 році Шовковський повідомив про завершення кар’єри в збірній, а в 2016 році заявив про завершення кар’єри футболіста.

У вересні 2018 року він став помічником головного тренера збірної України Андрія Шевченка.