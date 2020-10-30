Де дивитися трансляцію поєдинку, розповідають #Букви.
Бій відбудеться в суботу ввечері на “Уемблі Арені” в Лондоні, без глядачів.
Ця зустріч мала відбутися ще в травні, однак була перенесена через карантин.
Для Усика це буде 2-й бій у суперважкій вазі й 18-й на професійному ринзі.
Для Чісори це вже 42 бій, з них 9 разів Дерек зазнав поразок і 32 рази перемагав.
Де дивитись трансляцію бою Усика та Чісори?
У прямому ефірі поєдинок можна буде подивитися в Україні з допомогою онлайнового сервісу MEGOGO. Перегляд протистояння буде здійснюватися за системою “плата за трансляцію”, вартість — 29 гривень.
Початок трансляції заплановано на 20 годин, бій почнеться близько 23:00 за Києвом.
- Раніше Американський боксер Теофім Лопес переміг 32-річного українця Василя Ломаченка та став володарем титулу Чемпіона світу у легкій вазі.
- Згодом стало відомо український боєць Василь Ломаченко, який програв американцеві Теофімо Лопесу всі чемпіонські пояси, боксував з травмою правого плеча. Після бою йому зробили операцію.