31 жовтня ексчемпіон світу в крузервейті Олександр Усик і британський боксер Дерек Чісора зійдуться у двобої.

Де дивитися трансляцію поєдинку, розповідають #Букви.

Бій відбудеться в суботу ввечері на “Уемблі Арені” в Лондоні, без глядачів.

Ця зустріч мала відбутися ще в травні, однак була перенесена через карантин.

Для Усика це буде 2-й бій у суперважкій вазі й 18-й на професійному ринзі.

Для Чісори це вже 42 бій, з них 9 разів Дерек зазнав поразок і 32 рази перемагав.

Де дивитись трансляцію бою Усика та Чісори?

У прямому ефірі поєдинок можна буде подивитися в Україні з допомогою онлайнового сервісу MEGOGO. Перегляд протистояння буде здійснюватися за системою “плата за трансляцію”, вартість — 29 гривень.

Початок трансляції заплановано на 20 годин, бій почнеться близько 23:00 за Києвом.