Про це #Буквам повідомили у благодійній платформі Newkraine.
У такий спосіб, близько 50 українців знову опиняться вдома. Newkraine, яка займається підтримкою інфраструктури, енергетики та малого бізнесу. надасть їм 10 повноцінних модульних будинків.
Нагадаємо, що село Мощун у Київській області деокупували від російських військових 21 березня 2022 року. Населений пункт став одним з форпостів, який дозволив українським захисникам боронити столицю від ворогів.
Хтось у селі уже відновлює будинки самотужки, хтось лише розбирає завали. Люди сміються і жартують, готують їжу на дров’яних печах, заряджають смартфони від сонячних панелей, намагаючись відновити життя в селі.
У своєму зверненні Усик закликав українців якомога більше приєднуватися до благодійних ініціатив та підтримувати відбудову України.
- Північно-західну Київщину армія РФ захопила безпрецедентно й рішуче у перші дні повномасштабного вторгнення. Наслідки “русского міра”, який залишив ворог після деокупації територій, відгукуються й дотепер.
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