Український спортсмен, чемпіон світу та чемпіон Олімпійських ігор з боксу Олександр Усик відправив 13,8 мільйона гривень на відбудову 10 сучасних будинків у селі Мощун, які російська армія зруйнувала під час наступу на Київ.

Про це #Буквам повідомили у благодійній платформі Newkraine.

У такий спосіб, близько 50 українців знову опиняться вдома. Newkraine, яка займається підтримкою інфраструктури, енергетики та малого бізнесу. надасть їм 10 повноцінних модульних будинків.

Нагадаємо, що село Мощун у Київській області деокупували від російських військових 21 березня 2022 року. Населений пункт став одним з форпостів, який дозволив українським захисникам боронити столицю від ворогів.

Хтось у селі уже відновлює будинки самотужки, хтось лише розбирає завали. Люди сміються і жартують, готують їжу на дров’яних печах, заряджають смартфони від сонячних панелей, намагаючись відновити життя в селі.

У своєму зверненні Усик закликав українців якомога більше приєднуватися до благодійних ініціатив та підтримувати відбудову України.