Відповідний фрагмент відео опублікувало видання Sky Sports Boxing.

Після того, як боксери на пресконференції відповіли на запитання журналістів та провели дуель поглядів, яка тривала трохи більше ніж 40 секунд Олександр Усик заспівав українську пісню “Ой у лузі червона калина”.

Oleksandr Usyk bursts into song following his head-to-head with Anthony Joshua! 🇺🇦🎶 pic.twitter.com/O9XRy6TXSw — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) August 17, 2022

Варто зазначити, що на пресконференцію український боксер прийшов у традиційному українському козацькому вбранні та з відповідною зачіскою – козацьким “оселедцем”.

Реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня у Джидді, Саудівській Аравії. Боксери боротимуться одразу за 3 чемпіонські пояси – WBA, WBO та IBF. Їх Олександр відібрав у вересні 2021 року, коли переміг Ентоні.

Нагадаємо, що наприкінці березня український боксер, що здобув звання чемпіона світу в суперважкій вазі Олександр Усик заявив, що виїхав з України та готуватиметься до реваншу з британським боксером Ентоні Джошуа.

Раніше 35-річний спортсмен повідомляв, що у перші дні російського повномасштабного вторгнення в Україну вступив до територіальної оборони.

Довідка. “Ой у лузі червона калина…” — українська пісня, написана на початку 1914 року в підавстрійській Галичині Степаном Чарнецьким за мотивами останнього куплету козацької пісні XVII століття “Розлилися круті бережечки”. Після початку Першої світової війни ймовірно доповнена Григорієм Трухом, виконувалася січовими стрільцями, стала народною. Відома у кількох варіантах. Співали її бійці УПА. У 2022 році набула нової хвилі популярності після виконання Андрієм Хливнюком у перші дні російського повномасштабного вторгнення та кавер-версії культового гурту “Пінк Флойд” під назвою “Hey, Hey, Rise Up!”.