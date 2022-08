Відповідний фрагмент відео опублікувало видання Sky Sports Boxing.

Після того, як боксери на пресконференції відповіли на запитання журналістів та провели дуель поглядів, яка тривала трохи більше ніж 40 секунд Олександр Усик заспівав українську пісню “Ой у лузі червона калина”.

Oleksandr Usyk bursts into song following his head-to-head with Anthony Joshua! 🇺🇦🎶 pic.twitter.com/O9XRy6TXSw

— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) August 17, 2022