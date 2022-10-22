Чемпіон світу в надважкій вазі, власник поясів WBO, WBA, IBF та IBO Олександр Усик зустрівся з американським актором Дольфом Лундгреном. Вони провели зустріч у штаті Каліфорнія (США).

Відповідну фотографію опублікував актор в Instagram.

За словами Дольфа Лундгрена, вони провели обід у каліфорнійському містечку Беверлі-Хіллз.

“Під час обіду в Беверлі-Хіллз із чемпіоном світу з боксу у важкій вазі Олександром Усиком, який має три з чотирьох титулів чемпіона світу після перемоги над Джошуа у вересні цього року”, — написав він.

Американський актор назвав Олександра Усика “чудовим бійцем”.

“Хороший хлопець і чудовий боєць, який фактично повернувся до Києва після вторгнення, щоб приєднатися до Збройних Сил України. Жорсткий товариш по зброї для “Нестримні 5″ (фільм, – ред.)?” — резюмував він.

Довідка. Дольф Лундгрен, у якого справжнє ім’я – Ханс Лундгрен, відомий американський кіноактор, кінорежисер, сценарист і продюсер. Він є майстром бойових мистецтв. Актор знявся у понад 50 фільмах, серед яких “Розбірка в Маленькому Токіо”, “Універсальний солдат”, “Володарі всесвіту”, “Дерево Джошуа”, “Каратель” та серія “Нестримні”.