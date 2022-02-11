Відповідну заяву вона зробила у Facebook.
“Офіційно так, зовсім скоро ми з моїм чоловіком станемо мамою і татом. Я вже майже 2 тижні, як на лікарняному, оскільки скоро маю народити донечку. Досить довго приховувала свою вагітність, знаючи “доброзичливих” колег, працювала і ходила на роботу, поки лікарі не переконали таки піти на вимушений лікарняний”, – написала Устінова.
Депутатка також розповіла, що її чоловік уже три роки працює у США, і через його роботу та її “громадянський обов’язок” вони живуть на дві країни, тому і народжувати Устінова вимушена там.
“Нарешті, хоч і на кілька місяців, але наша родина разом. Як багато хто з вас уже знає, мій чоловік працює в США і вже 3 роки через його роботу і мій громадянський обов’язок ми живемо на дві країни, і навіть на два континенти. Але наша дівчинка сказала “досить!” і внесла корективи в наше “інтернаціональне” сімейне життя, ще до народження. Оскільки він приїхати більше, ніж на 2 тижні не може, то щоб бути разом, коли малеча прийде в світ, я поїхала до чоловіка. Зараз, я зобов’язана трохи приділити час найважливішому. Щоб уникнути всіх майбутніх запитань донечка буде громадянкою України “, – повідомила вона.
Устінова додала, що після народження дитини в декреті не залишиться і повернеться до роботи в Раді.
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