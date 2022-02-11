Відповідну заяву вона зробила у Facebook.

“Офіційно так, зовсім скоро ми з моїм чоловіком станемо мамою і татом. Я вже майже 2 тижні, як на лікарняному, оскільки скоро маю народити донечку. Досить довго приховувала свою вагітність, знаючи “доброзичливих” колег, працювала і ходила на роботу, поки лікарі не переконали таки піти на вимушений лікарняний”, – написала Устінова.

“Нарешті, хоч і на кілька місяців, але наша родина разом. Як багато хто з вас уже знає, мій чоловік працює в США і вже 3 роки через його роботу і мій громадянський обов’язок ми живемо на дві країни, і навіть на два континенти. Але наша дівчинка сказала “досить!” і внесла корективи в наше “інтернаціональне” сімейне життя, ще до народження. Оскільки він приїхати більше, ніж на 2 тижні не може, то щоб бути разом, коли малеча прийде в світ, я поїхала до чоловіка. Зараз, я зобов’язана трохи приділити час найважливішому. Щоб уникнути всіх майбутніх запитань донечка буде громадянкою України “, – повідомила вона.