Про це Олексій Арестович повідомив у Facebook.
Йдеться про ті напрямки, на яких ворог зміг налагодити постачання залізницею. За словами Олексія Арестовича, постачання залізницею – це найефективніший вид постачання. Саме його блокування може радикально змінити ситуацію на користь нашої країни.
Передусім це стосується напрямку Крим – Мелітополь, адже саме там противник забезпечує угруповання, що штурмує Маріуполь.
Представник ОП наголошує на напрямках: Крим – Мелітополь; Крим – Херсон; Валуйки – Куп’янськ, Гомель – Київ.
“Знімайте або розкручуйте рейки, руйнуйте дроти та всю систему залізничих доріг. Особливо це стосується теперішніх та колишніх залізничників – рознесіть залізницю. Далі розберемося й полагодимо”, – закликав Арестович.
- Нагадаємо, російські окупанти, відповідальні за скидання надпотужної бомби на приміщення Маріупольського драматичного театру, де ховалися 1500 місцевих мешканців, тепер не дають дістати їх з-під завалів.
- Голова Черкаського осередку політичної партії “Національний Корпус”, командир полку “Азов”, який зараз бере участь у вітчизняній війні з РФ, Дмитро Кухарчук закликає країну не забувати про Маріуполь і говорити про нього постійно, вимагаючи деблокади міста, доки не стало занадто пізно.
- В Україні почали збирати дані щодо маріупольців, які перестали виходити на зв’язок після вторгнення військ РФ. Адреси зможуть перевірити, щойно дадуть змогу обставини.