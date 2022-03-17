Радник голови Офісу президента Олексій Арестович наголосив, що на тимчасово окупованих територіях РФ перекидає війська та техніку залізницею. Він пояснив як українські громадяни можуть допомогти військовим ЗСУ та закликав до тотальної "рейкової війни".

Про це Олексій Арестович повідомив у Facebook.

Йдеться про ті напрямки, на яких ворог зміг налагодити постачання залізницею. За словами Олексія Арестовича, постачання залізницею – це найефективніший вид постачання. Саме його блокування може радикально змінити ситуацію на користь нашої країни.

Передусім це стосується напрямку Крим – Мелітополь, адже саме там противник забезпечує угруповання, що штурмує Маріуполь.

Представник ОП наголошує на напрямках: Крим – Мелітополь; Крим – Херсон; Валуйки – Куп’янськ, Гомель – Київ.