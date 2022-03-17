Про це Олексій Арестович повідомив у Facebook.

Йдеться про ті напрямки, на яких ворог зміг налагодити постачання залізницею.   За словами Олексія Арестовича, постачання залізницею – це найефективніший вид постачання. Саме його блокування може радикально змінити ситуацію на користь нашої країни.

Передусім це стосується напрямку Крим – Мелітополь, адже саме там противник забезпечує угруповання, що штурмує Маріуполь.

Представник ОП наголошує на напрямках: Крим – Мелітополь; Крим – Херсон; Валуйки – Куп’янськ, Гомель – Київ.

“Знімайте або розкручуйте рейки, руйнуйте дроти та всю систему залізничих доріг. Особливо це стосується теперішніх та колишніх залізничників – рознесіть залізницю. Далі розберемося й полагодимо”, – закликав Арестович.