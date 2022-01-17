Олексій Арестович звільнився з посади спікера української делегації у тристоронній контактній групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі та з посади позаштатного радника глави Офісу президента Андрія Єрмака.

Про це Олексій Арестович заявив в етері “4 каналу”.

За його словами, звільнився він за власним бажанням і вже не братиме участі у наступній зустрічі ТКГ щодо Донбасу.

При цьому, Арестович зауважив, що полишив посади через “особисті причини”, проте ця інформація поки неофіційна.

“На що ми перетворились. Бюрократія, довідка, протокол. Більшого удару собі по яйцях не можна було завдати. Ми мали бути веселими, драйвовими хлопцями, які за народ, помстяться олігархам, реформують країну і підготують умови для наступного стрибка. І де все це?” — обурився Арестович.

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Нагадаємо, речника української делегації в ТКГ останнім часом стало багато не лише в українській політиці, але й у медіа. Спочатку Олексій Арестович заявив, що якщо проросійські настрої в Європі та на Заході будуть посилюватися, то Україна переорієнтує свої інтереси на Схід.

Пізніше, Арестович грубо прокоментував статтю видання The Guardian про тренування українських курсанток на підборах. У британській газеті зазначили, що вибір взуття на підборах “викликав потік критики в соціальних мережах та призвів до звинувачень у сексуалізації жінок-солдатів”. Він зазначив, що курсантки особисто висловили бажання йти на параді в парадній формі, яка автоматично передбачає підбори. При цьому він порадив “звернути “Гардіан” і запхати якомога далі”.

Окрім цього, радника Єрмака звинуватили у расистських висловлюваннях. Коментуючи можливий наплив біженців з Афганістану до України, Арестович вдався до недоречних порівнянь та расистських висловлювань. Так, радник голови Офісу президента зробив спробу пояснити, що біженці не несуть загрози, але використав для цього слова “дикі моджахеди з кинджалами в зубах”.Пізніше він спробував виправдатися через расистські заяви про біженців з Афганістану та українців. Арестович досі не розуміє, чому його висловлювання спричинили суспільний резонанс.

Після цього, у вересні 2021 року спікер української делегації в ТКГ заявив, що Україна має право називатися Руссю, на відміну від Росії. Тому він пропонує перейменувати державу на “Русь-Україну”.

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Довідка. Олексій Арестович 28 жовтня 2020 року призначили радником з інформаційної політики та офіційним речником української делегації у ТКГ щодо Донбасу. 1 грудня 2020 року Арестович отримав посаду позаштатного радника Андрія Єрмака. Його завданням голова ОП називав “давати вичерпну відповідь для протидії розповсюдження дезінформації чи образ”.