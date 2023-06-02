Секретар РНБО Олексій Данілов висловився стосовно депутата Верховної Ради від "Слуги народу" Максима Бужанського, який відмовився розмовляти українською в прямому етері.

29 травня в етері депутат Максим Бужанський почав відповідати на запитання ведучого російською мовою. Той попросив його перейти на державну українську, на що нардеп відповів: “я буду говорить так, как мне удобно”.

У Twitter Олексій Данілов заявив, що “недобиткам т.зв. “російського світу”, які вважають, що в українських ефірах мають право розмовляти на “русскам”, не місце не лише на телебаченні, але і в політиці, і в Україні”. Також, він зазначив, від таких людей країна “має і буде під корінь зачищена і викинута звідусіль як токсичний московський непотріб”.

У відповідь Максим Бужанський в Telegram зазначив, що “це я, а не він, послідовно та публічно, починаючи з 2014 року виступав із категоричним засудженням російської агресії та окупації Донбасу і Криму”. Також, додав, що знаходиться під санкціями РФ та був автором законів про підтримку української мови та культури.

Також, нардеп заявив, що Данілов знав про російське вторгнення, але за словами Бужанського “нікому про це не сказав, і не зробив жодних дій, спрямованих на запобігання агресії, чим очевидно і безумовно допоміг РФ”.

Бужанський зазначив, що секретарю РНБО потрібно “припинити підігравати військовим злочинцям-Путіну та його банді, розколюючи країну. Слава Україні! Позор Данілову”.

Український громадський діяч та політик Сергій Стерненко засудив Максима Бужанського та опублікував скріни коментарів нардепа, які свідчать про певні розбіжності між теперішніми та минулими словами політика.

На одному із них видно, як нардеп заявляє, що не хоче повертати Донецьк “Ніяк, Ні силою, ні миром”.

На іншому скріні опублікований коментар Бужанського, де той заявляє, що Віктор Янукович був “законно обраний”, а герої Майдану “зруйнували країну”.

Російську окупацію українських територій ще 6 років тому нардеп Бужанський називав “бунтом”.

А ще 2 роки тому Максим Бужанський не підійнявся під час вшанування пам’ять героїв Небесної Сотні.