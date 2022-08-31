Відповідний допис Олексій Резніков опублікував на своїй сторінці у Twitter.
“Передаю особистий привіт NAFO. Хочу подякувати кожній людині, яка стоїть за картинками шиба-іну. Ваші донати на підтримку українських захисників та ваша боротьба проти російської пропаганди дуже цінні. На кілька днів зміню картинку профілю”, — написав міністр оборони України Олексій Резніков.
Варто зазначити, що Олексій Резніков справді змінив основне фото свого профілю у Twitter.
Окрім того, 28 серпня на офіційній сторінці Міністерства оборони України у Twitter також з’явилася подяка онлайн-спільноті NAFO.
“Зазвичай ми висловлюємо подяку нашим міжнародним партнерам за допомогу щодо безпеки України. Але сьогодні ми хочемо відзначити унікальну організацію – Організацію хлопців Північної Атлантики NAFO. Дякуємо за вашу запеклу боротьбу з кремлівською пропагандою та тролями”, – йдеться у повідомленні Міноборони.
NAFO (North Atlantic Fella Organization) — це онлайн-спільнота, інтернет-мем метою якого є протидія російській пропаганді та дезінформації під час повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році.
Окрім публікації проукраїнських мемів або мемів, які висміюють російські військові зусилля та стратегію, ця спільнота також збирає кошти для українських військових. Зображення NAFO “Fella” — собака породи шіба-іну, яку часто використовують як аватар. NAFO публікує картинки про війну за участі тих самих собачок шіба-іну, і робить з ними аватари.
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