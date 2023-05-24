Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес в межах робочого візиту до України зустрівся з очільником українського оборонного відомства Олексієм Резніковим. Під час зустрічі міністри обговорили низку важливих безпекових питань, зокрема – питання щодо продовження підготовки українських військових у Великій Британії.

Джерело: Міноборони України.

За словами Олексія Резнікова, під час зустрічі сторони поговорили про продовження підготовки українських військовослужбовців на території Великої Британії, а також про головні пріоритети та акценти стосовно цих тренувань.

“У нас була нагода потиснути руки пілотам, які навчалися у Великій Британії й уже успішно застосовують зброю під назвою Storm Shadow”, — розповів міністр оборони України.

Водночас очільник Міноборони Великої Британії висловив свою прихильність стосовно візитів до України та спілкування з військовими.

“Я завжди отримую задоволення від візитів до столиці, від спілкування не лише зі своїм візаві, а й з військовими, обговорюючи їхні плани та амбіції й те, яким чином я можу більше залучатися до допомоги щодо реалізації цих планів”, — сказав Бен Воллес.

Олексій Резніков також зазначив, що сторони обговорювали натівську перспективу України в контексті майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі. В тому числі бачення України щодо стабілізації миру в Європі, використовуючи “формулу миру” президента України Володимира Зеленського.

Крім того, очільник Міноборони України додав, що він обговорив з Беном Воллесом і пріоритети по озброєнню України для досягнення перемоги. Особливо щодо зброї, яка дає можливість наносити ураження ворогу на дальніх дистанціях, такої як Storm Shadow.

Своєю чергою, міністр оборони Великої Британії зазначив, що ракети Storm Shadow стали першою зброєю такого типу, що була надана Україні партнерами.

“Україна отримала ракети Storm Shadow, які можуть бути використані на великі дальності. Це одні з перших ракет великої дальності, які надані Україні її союзниками. Ми надали такий вид озброєння через постійне застосування Росією її зброї великої дальності, яку вона використовує для того, щоб шкодити цивільному населенню та цивільній критичній інфраструктурі”, — сказав Бен Воллес.

Олексій Резніков подякував Великій Британії та команді пана Бена Воллеса за те, що вони підтримують Україну з першого дня широкомасштабного вторгнення РФ в Україну та зайняли абсолютну непохитну й рішучу позицію щодо підтримки України.