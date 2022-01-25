Олексій Рєзніков: «Якщо буде пропозиція зустрітися з Шойгу – я готовий»

Про це міністр заявив під час брифінгу у Верховній Раді.
“Якщо раптом у межах переговорів на майданчику в Брюсселі або на майданчику в Мюнхені за участю наших партнерів, міністрів оборони Сполучених Штатів, Сполученого Королівства та Північної Ірландії, буде запропоновано зустрітися (з міністром оборони РФ Шойгу – ред.) – я готовий зустрітися”, – сказав очільник Міноборони журналістам.
Він запевнив, що ЗСУ повністю укомплектовані та готові до виконання будь-яких завдань.
Як запевняє міністр, морально-психологічний стан в армії відмінний, зброї достатньо, захист держави ведеться впевнено і грамотно.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський записав звернення до українського народу за підсумками засідання Ради нацбезпеки і оборони вчора, 24 січня.
- В Адміністрації президента США Джозефа Байдена заявили, що теж мають дані стосовно планів нападу Росії на Україну. Інформація схожа з даними, які навела Велика Британія щодо зміни влади в Києві на лояльну проросійську.
- Попри це, державний секретар США Ентоні Блінкен виступив проти введення превентивних санкцій проти Російської Федерації, але нагадав російській владі: будь-яке вторгнення на територію України США зустрінуть рішучою відповіддю.
- Раніше в офісі міністерства закордонних справ Великої Британії 22 січня заявили, що мають інформацію про те, що російський уряд планує “встановити проросійського лідера в Києві, оскільки розглядає питання про вторгнення й окупацію України” – розвідка США це підтвердила.
- Державний департамент США погодив добровільний виїзд для державних службовців США, а від’їзд для членів сімей дипломатів зробив обов’язковим.
- Зокрема через наростання загроз з боку Росії, представники міністерства закордонних справ і у справах Співдружності націй Великої Британії прийняли рішення тимчасово вивести частину співробітників посольства та їхніх членів родини з Києва.
- Свою чергою, Верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель відреагував на рішення США щодо евакуації дипломатів з України заявивши, що країни Європи поки не мають таких намірів.