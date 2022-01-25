Олексій Рєзніков: «Якщо буде пропозиція зустрітися з Шойгу – я готовий»

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив про готовність зустрітися з російським колегою Сергієм Шойгу за участю іноземних партнерів Києва.

Про це міністр заявив під час брифінгу у Верховній Раді.

“Якщо раптом у межах переговорів на майданчику в Брюсселі або на майданчику в Мюнхені за участю наших партнерів, міністрів оборони Сполучених Штатів, Сполученого Королівства та Північної Ірландії, буде запропоновано зустрітися (з міністром оборони РФ Шойгу – ред.) – я готовий зустрітися”, – сказав очільник Міноборони журналістам.

Він запевнив, що ЗСУ повністю укомплектовані та готові до виконання будь-яких завдань.