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Олексій Рєзніков: «Якщо буде пропозиція зустрітися з Шойгу – я готовий»

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив про готовність зустрітися з російським колегою Сергієм Шойгу за участю іноземних партнерів Києва.

Вівторок, 25 січня 2022, 14:22
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Про це міністр заявив під час брифінгу у Верховній Раді.

“Якщо раптом у межах переговорів на майданчику в Брюсселі або на майданчику в Мюнхені за участю наших партнерів, міністрів оборони Сполучених Штатів, Сполученого Королівства та Північної Ірландії, буде запропоновано зустрітися (з міністром оборони РФ Шойгу – ред.) – я готовий зустрітися”, – сказав очільник Міноборони журналістам.

Він запевнив, що ЗСУ повністю укомплектовані та готові до виконання будь-яких завдань.
Як запевняє міністр, морально-психологічний стан в армії відмінний, зброї достатньо, захист держави ведеться впевнено і грамотно.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський записав звернення до українського народу за підсумками засідання Ради нацбезпеки і оборони вчора, 24 січня.
Теги: Міноборони РФ, перемовини з РФ, Рєзніков, Шойгу

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