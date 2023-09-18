За його плечима служба у складі «Азову», «Карпатської Січі», 72 та 58 бригаді. На війні Солдат завжди був врівноважений та стриманий. Під час оборони столиці відділеня Солдата складалось переважно з хуліганів Динамо. Молоді хлопці, які пізніше звільняли населені пункті, були вдячні Солдату, який допоміг зробити їм перший крок у військові справі.

Завжди багато хто з молоді дивувався даті народження Соладта. Тому що Солдат завжди був на одному рівні зі всіма. Він ніколи не асоціював себе зі «стариками», завжди намагався пробити виїзд та бути «в темі». Це при тому, що він вже був офіцером, у нього було двоє дітей, мав бізнес, а бригадну футболку він отримав теж в доволі зрілому віці.

Одним словом, Солдат – це приклад! У всіх сферах свого життя він віддався на максимум.

Рівно рік тому Льоха загинув під час виконання бойового завдання на Сході. «Солдат» – це дуже велика втрата для біло-синього руху. Його останній вчинок – це найхоробріша чеснота, яку скальди описували в грецьких та скандинавських міфах. Ми надихаємось твоєю мужністю та мстимо, брате.

Джерело: Telegram Kategorie D